Luciana Salazar pondría a Martín Redrado contra las cuerdas por un detalle en el contrato que firmó

Un polémico documento legal saldría a la luz para definir el destino de una millonaria suma en dólares que enfrenta a las dos figuras públicas.

La tensión judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzará su punto máximo el próximo lunes 22 de diciembre. En esa instancia, los tribunales examinarán exhaustivamente los compromisos previos que ambas partes habrían ratificado en el pasado. La disputa gira en torno al incumplimiento de la asistencia económica que busca asegurar el bienestar de la menor de edad que tienen en común, en un contexto donde cada movimiento legal es seguido de cerca por los medios.

El núcleo del reclamo se remonta a un pacto privado establecido antes del nacimiento de la niña mediante subrogación de vientre. Luciana exige una cifra que ronda los dos millones de dólares para cubrir los gastos de manutención hasta que la pequeña alcance la mayoría de edad. Según la postura de la actriz, el exfuncionario se habría desentendido de una promesa contractual destinada a sostener un estándar de vida específico, obstaculizando el acceso a los derechos básicos de la hija, algo que viene haciendo visible en los medios cada vez que tiene la oportunidad.

La estrategia de Luciana Salazar frente a Martín Redrado por la manutención de Matilda. La existencia de un respaldo patrimonial concreto se ha convertido en el eje de la causa. Según trascendió en el programa DDM (América TV), existe un escrito que compromete los bienes directos como aval del pago, esta prueba podría generar un fuerte giro de la causa ante la Justicia. Al respecto, el periodista Martín Candalaft detalló: "Dijimos que había un documento en el cual Martín Redrado ponía una propiedad como garantía". Esta prueba sería el argumento central para demostrar que el vínculo financiero fue aceptado de forma voluntaria.

El texto en cuestión especifica que las acciones de una sociedad vinculada a una propiedad inmobiliaria actúan como salvaguarda del acuerdo. Los fragmentos revelados indican que: "La primera cláusula es que entre ellos hubo algún tipo de contrato o acuerdo. Ahora, la cláusula 2. 'A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Martín Redrado, que se extienden por un plazo máximo de 16 años (o sea hasta los 18), ofrece en garantía las acciones de su propiedad que representan el 99% del paquete accionario de la sociedad SINCLAIR...'".