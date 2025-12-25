Así viajaron Pampita y su hija Anita para pasar las fiestas: mirá sus looks

Pampita y Ana García Moritán mostraron los looks de viaje más chic rumbo a Punta del Este. No te pierdas las fotos.

Antes de aterrizar en Punta del Este para pasar las fiestas, Pampita compartió imágenes del trayecto en avión privado junto a sus hijos. Acompañada por Ana García Moritán, su hija de cuatro años, Pampita construyó un momento de moda madre e hija, aunque también estuvieron presentes Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña.

Para el viaje, la conductora eligió vestirse de marrón chocolate de pies a cabeza, mostrando el lugar protagónico que este color ocupó durante todo 2025. Apostó por un conjunto de chaleco y pantalón oversize, al que en algunas tomas sumó un blazer a juego, logrando un equilibrio perfecto.

Los accesorios terminaron de elevar el look, y optó por unas sandalias marrones con plataforma, anteojos de sol circulares y un bolso de cuero con flecos laterales en la misma gama cromática.

Anita, por su parte, lució un vestido blanco con estampado de caballos en azul y volados en el cuello, en una elección delicada y muy tierna, y completó el outfit con sandalias blancas y un peinado recogido con trenza.