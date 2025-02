Pampita reveló cuál es la propuesta laboral que no aceptaría de ninguna manera por parte de canal América

Mientras evalúa ofertas para hacer televisión este año, Pampita reveló cuál propuesta laboral no aceptaría de ninguna manera por parte de canal América, señal en la que se desempeñó en la más reciente temporada del Bailando.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), Pampita remarcó que hay rol un rol que no estaría dispuesta a hacer en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli.

Cuando el conductor del mencionado programa de chimentos le preguntó a la modelo si la convocaron para el Bailando 2025, Pampita respondió: ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Viste que al principio uno dice ‘No sé si lo voy a hacer’ y ahí te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron".

Pampita evaluaría la posibilidad de volver como jurado al Bailando. Foto: Captura de video América TV.

De esta manera, la entrevistada deslizó que podría sumarse nuevamente como jurado en el ciclo de canal América, pero dejó en claro que en ningún caso lo haría como participante.

Pampita reveló el rol en el que no volvería a sumarse al Bailando

“No, nunca más en la vida. Bailan chicas de 20 años, que pueden ensayar 8 horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, yo ya estoy medio oxidada", concluyó categórica Pampita sobre la chance de ser parte del Bailando en la pantalla de canal América