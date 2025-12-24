El look de lujo que Tini eligió para cantar con Miranda!: las fotos

Tini Stoessel brilló junto a Miranda! con un impactante look de Paco Rabanne. No te pierdas los detalles en la nota.

La noche previa a su paso por el quirófano para realizar un recambio de sus prótesis mamarias, Tini Stoessel vivió un gran momento en el escenario. Se sumó a Miranda! en el Estadio Ferr, luciendo un estilismo que terminó convirtiéndose en protagonista del show.

Para cantar Me gusta junto al dúo, la artista eligió un conjunto de lujo firmado por Paco Rabanne. Subió al escenario con una musculosa larga y bermudas oversized de encaje azul cubiertas por lentejuelas negras. El diseño, perteneciente a la colección otoño/invierno 2025 de la firma española-francesa, combinó de manera perfecta con la energía pop del espectáculo.

La elección cromática del look no pasó inadvertida, puesto a que el contraste entre el azul profundo y el negro brillante creó un juego visual potente, que se destacó aún más frente a los looks completamente blancos de Juliana Gattas y Ale Sergi.

El estilismo se completó con botas negras de caña alta, acharoladas y bien ajustadas, mientras que el beauty look acompañó con sombras al tono de la vestimenta, rubor marcado en las mejillas y el pelo suelto y lacio, en una versión glam.