Tini Stoessel fue sometida a una cirugía: qué le pasó y cómo se encuentra

Tini Stoessel tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en las últimas horas y la información generó preocupación. El periodista Federico Flowers fue quien dio los detalles de la cirugía a la que la artista argentina se sometió.

La cantante había estado presente en el show de Miranda! horas antes y luego de esto decidió asistir a la clínica Zabala: "Fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala".

"Llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda. El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad, pero me llegó toda la información chequeada de primera fuente", comentó el periodista respecto a la cirugía.

Tini Stoessel tuvo que ser operada y revelaron los detalles. La cantante a principios de este año compartió a través de las redes sociales el resultado de la operación estética. Por el momento no se sabe cuál fue el motivo por el que decidieron realizar el intercambio de prótesis, aunque podría ser una rotura, complicaciones o una decisión personal.