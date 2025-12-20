Tini Stoessel, cada vez más rubia: el cambio de look que impactó

Tini Stoessel pasó por el salón de Zacarías Guedes y renovó su imagen con un rubio luminoso. No te pierdas las fotos.

Refresh de imagen: así fue el cambio de look de Tini Stoessel.

Antes de subirse al escenario de River junto a María Becerra, Tini Stoessel decidió pasar por el salón de su estilista de confianza, Zacarías Guedes, y regaló a sus seguidores un nuevo cambio de look. No fue una transformación radical, sino una evolución cuidada.

Aunque ya venía luciendo el pelo rubio, esta vez eligió ajustar el color y modificar el acabado. Dejó atrás el lacio prolijo para abrazar una textura más natural y relajada. El rubio se presentó luminoso y parejo, trabajado especialmente en medios y puntas, con un tono uniforme.

El peinado acompañó esa búsqueda de naturalidad con ondas desarmadas, alejándose del look excesivamente pulido. El largo se mantuvo, con raya al medio y mechones sueltos que enmarcaron el rostro, logrando una versión más fresca del estilo que ya venía mostrando.

Para acompañar este refresh capilar, Tini eligió un outfit que jugó con lo clásico y el contraste. Apostó por un vestido blanco de silueta entallada, con escote recto y mangas cortas estructuradas con recortes en los hombros. La falda midi y la caída limpia, sin estampas ni adornos, mostraron una estética minimalista que dejó espacio para que el pelo fuera protagonista. El quiebre visual llegó con los guantes largos negros de cuero que cubrieron gran parte de los brazos.