Godoy Cruz abre sus bodegas históricas al público con nuevos circuitos guiados

Godoy Cruz sumará desde este viernes una nueva propuesta turística y cultural que invita a conocer, desde otra mirada, algunos de los espacios más emblemáticos de su historia productiva. La Municipalidad lanzará circuitos de visitas guiadas por bodegas patrimoniales, una iniciativa orientada tanto a turistas como a vecinos interesados en redescubrir el legado vitivinícola del departamento.

El programa busca fortalecer la actividad turística local y, al mismo tiempo, revalorizar el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Godoy Cruz. A través de recorridos guiados, los participantes podrán conocer edificios, emprendimientos y predios que forman parte de la memoria colectiva y del desarrollo económico de la zona.

En su etapa inicial, la propuesta se enfoca en bodegas patrimoniales de gran relevancia histórica. El recorrido comienza en Bodega Caro, ubicada en pleno centro del departamento, en un edificio construido en 1884 que se distingue por su arquitectura de ladrillo a la vista.

La bodega nació de la alianza entre la familia Catena y Domaines Barons de Rothschild Lafite, una unión que dio origen a un proyecto vitivinícola que combina tradiciones del viejo y del nuevo mundo. Durante la visita, los participantes acceden al sector turístico del establecimiento, recorren sus cavas subterráneas y finalizan la experiencia con la degustación de una copa de vino.

El circuito continúa en el predio donde funcionó durante casi un siglo la histórica Bodega Arizu, un complejo arquitectónico declarado Patrimonio Histórico Nacional. El espacio permite reconstruir la trayectoria de una de las bodegas más emblemáticas del departamento y conocer el aporte de distintas familias bodegueras al crecimiento de la vitivinicultura local.

A lo largo del recorrido, los visitantes transitan sectores representativos del predio y acceden a una lectura integral de la historia productiva de Godoy Cruz. El sitio es reconocido como uno de los espacios culturales y turísticos más destacados de Mendoza y ofrece una experiencia que combina patrimonio, identidad y memoria.

Días, horarios y modalidad de participación

Las visitas guiadas comenzarán el viernes 19 y se realizarán todos los viernes, con dos turnos disponibles: a las 10 y a las 12. La actividad es arancelada e incluye, en ambos espacios, la degustación de una copa de vino.

Las personas interesadas en participar pueden adquirir las entradas a través del enlace habilitado por el municipio. La propuesta se suma así a la agenda turística de Godoy Cruz, con el objetivo de consolidar al departamento como un destino que articula producción, historia y cultura vitivinícola.