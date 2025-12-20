Las fotos de "Entre Nosotras": así se vivió el encuentro de bienestar femenino en una bodega

En un entorno natural, íntimo y cuidadosamente preparado, se desarrolló una nueva edición de “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza” , un encuentro pensado para mujeres que buscan reconectar con su cuerpo, su mente y sus emociones. Las imágenes que dejó la jornada reflejan con claridad el espíritu del evento: escucha, aprendizaje, disfrute y conexión genuina.

La propuesta tuvo lugar en la Bodega Terrazas de los Andes y fue organizada por María Belén Rímolo , médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional, quien impulsó este espacio junto a un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud.

Desde las primeras horas de la mañana, las asistentes fueron recibidas con un desayuno saludable y una cálida bienvenida a cargo de Gema Gallardo Accardi , periodista y comunicadora, responsable de la conducción del encuentro. En sus palabras iniciales, destacó el valor de regalarse tiempo de calidad, sin exigencias ni apuros, y de habitar un espacio “para compartir, aprender y florecer juntas”.

El ciclo de exposiciones comenzó con la disertación de la médica. María Belén Rímolo, quien abordó “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida”. Su charla puso el foco en el autocuidado íntimo como parte fundamental de la salud integral de las mujeres, desde una perspectiva respetuosa y libre de prejuicios.

"Entre Nosotras" se organizó en los jardines de Terrazas de los Andes.

Luego fue el turno de Sofía Martín , licenciada en kinesiología, quien expuso sobre “Prevención y autocuidado del suelo pélvico”, una temática clave y muchas veces silenciada, brindando información práctica y accesible para el cuidado cotidiano.

La salud emocional tuvo su espacio de reflexión con la participación de la psicóloga Sol Moreno Curri, quien invitó a pensar en la importancia de reconocer límites, practicar la autocompasión, la autovalidación y fortalecer la comunicación asertiva, bajo el eje “Reconocer límites y priorizar la salud emocional”.

A mitad de la jornada, las participantes disfrutaron de un brunch saludable, inclusivo y gourmet, con opciones sin TACC, y vegetarianas, a cargo de la chef Noelia Squizzaitto y el sous chef Luciano Ereu. Este momento, acompañado de sorteos y conversaciones distendidas, reforzó el espíritu del encuentro: compartir, disfrutar y generar vínculos.

belén rímolo (2) María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional.

Nutrición, movimiento y cierre inspirador

Por la tarde, Agustina Guirado, nutricionista, propuso una mirada amable y realista sobre la alimentación con su charla “Donde terminan las dietas, empieza tu poder”, invitando a repensar la relación con la comida desde el bienestar y no desde la restricción.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Sofía Aballay, entrenadora personal y máster en Potencial Humano, quien integró cuerpo, mente y emociones en su presentación titulada “El ego al servicio del alma”, una invitación a conectar con el movimiento desde un lugar consciente y transformador.

Un encuentro que dejó huella: mirá las fotos

entre nosotras Sofía Martín, Sofía Aballay, Belén Rímolo, Agustina Guirado, Gema Gallardo Accardi y Ursula Kilian.

entre nosotras 35 Durante el encuentro, las invitadas realizaron diferentes actividades guiadas por las profesionales de la salud.

entre nosotras 22 Al llegar al lugar, las participantes fueron recibidas con un desayuno saludable y pasado el mediodía disfrutaron de un brunch.

entre nosotras 23 En living, mantas y cómodas sillas se ubicaron las invitadas para disfrutar de las charlas y los ejercicios.

entre nosotras (3) Sol Moreno Curri y Sofía Aballay.

entre nostras sociales Macarena Muñoz, Agustina Moreno y Majo Gibbs.

entre nosotras 33 También hubo lugar para un brindis con los exquisitos vinos de Terrazas de los Andes.

entre nosotras 34 Futuras mamás, también fueron de la partida de "Entre Nosotras".

entre nosotras (4) Norma Naves, Roxana Lunatti, Sol Moreno Curri, Jacqueline Curri, Silvia Abihagle y Laly Defeliche.

entre nostras sociales (2)

entre nostras sociales (5) Roxana Lunatti, Macarena Muñoz, Jacqueline Curri, Silvia Abihagle, Sol Moreno Curri, Majo Gibss y Agustina Moreno.