Las fotos de "Entre Nosotras": así se vivió el encuentro de bienestar femenino en una bodega
“Entre Nosotras” reunió a más de 50 mujeres para compartir charlas, experiencias y momentos de conexión en torno a la salud, el bienestar y la belleza femenina.
En un entorno natural, íntimo y cuidadosamente preparado, se desarrolló una nueva edición de “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza”, un encuentro pensado para mujeres que buscan reconectar con su cuerpo, su mente y sus emociones. Las imágenes que dejó la jornada reflejan con claridad el espíritu del evento: escucha, aprendizaje, disfrute y conexión genuina.
La propuesta tuvo lugar en la Bodega Terrazas de los Andes y fue organizada por María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional, quien impulsó este espacio junto a un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud.
Desde las primeras horas de la mañana, las asistentes fueron recibidas con un desayuno saludable y una cálida bienvenida a cargo de Gema Gallardo Accardi, periodista y comunicadora, responsable de la conducción del encuentro. En sus palabras iniciales, destacó el valor de regalarse tiempo de calidad, sin exigencias ni apuros, y de habitar un espacio “para compartir, aprender y florecer juntas”.
Charlas que abordaron el bienestar integral femenino
El ciclo de exposiciones comenzó con la disertación de la médica. María Belén Rímolo, quien abordó “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida”. Su charla puso el foco en el autocuidado íntimo como parte fundamental de la salud integral de las mujeres, desde una perspectiva respetuosa y libre de prejuicios.
Luego fue el turno de Sofía Martín, licenciada en kinesiología, quien expuso sobre “Prevención y autocuidado del suelo pélvico”, una temática clave y muchas veces silenciada, brindando información práctica y accesible para el cuidado cotidiano.
La salud emocional tuvo su espacio de reflexión con la participación de la psicóloga Sol Moreno Curri, quien invitó a pensar en la importancia de reconocer límites, practicar la autocompasión, la autovalidación y fortalecer la comunicación asertiva, bajo el eje “Reconocer límites y priorizar la salud emocional”.
A mitad de la jornada, las participantes disfrutaron de un brunch saludable, inclusivo y gourmet, con opciones sin TACC, y vegetarianas, a cargo de la chef Noelia Squizzaitto y el sous chef Luciano Ereu. Este momento, acompañado de sorteos y conversaciones distendidas, reforzó el espíritu del encuentro: compartir, disfrutar y generar vínculos.
Nutrición, movimiento y cierre inspirador
Por la tarde, Agustina Guirado, nutricionista, propuso una mirada amable y realista sobre la alimentación con su charla “Donde terminan las dietas, empieza tu poder”, invitando a repensar la relación con la comida desde el bienestar y no desde la restricción.
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Sofía Aballay, entrenadora personal y máster en Potencial Humano, quien integró cuerpo, mente y emociones en su presentación titulada “El ego al servicio del alma”, una invitación a conectar con el movimiento desde un lugar consciente y transformador.
