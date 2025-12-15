Todas las fotos de la inauguración del Salón Regional de Artes Visuales de Vendimia en el ECA

El Salón Regional de Artes Visuales de Vendimia 2025–2026 quedó oficialmente inaugurado el viernes, con un acto que reunió a artistas, curadores, gestores culturales y público general en el Espacio de Arte Contemporáneo Eliana Molinelli . La jornada incluyó la apertura de la muestra y la entrega de premios del certamen que, año tras año, convoca a creadores de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, el salón mantiene su espíritu original: funcionar como una plataforma de estímulo, reconocimiento y difusión para la producción visual de la región. Esta edición volvió a consolidar ese objetivo, al reunir un amplio abanico de propuestas que reflejan la expansión estética y conceptual que atraviesa a las artes visuales contemporáneas.

El concurso contempló categorías multidisciplinarias que abarcan desde piezas bidimensionales -como pintura, dibujo, textil, fotografía y artes gráficas- hasta propuestas tridimensionales, instalaciones, objetos, medios alternativos, obras audiovisuales, digitales y mixtas. Esta diversidad de soportes y lenguajes permitió visibilizar la pluralidad de búsquedas que hoy atraviesan a los artistas cuyanos y puso de relieve la vitalidad del campo visual regional.

Decenas de personas se dieron cita a la inauguración del Salón Regional de Artes Visuales de Vendimia 2025–2026 en el ECA.

Durante la ceremonia de inauguración se anunciaron los tres premios adquisición, destinados a incrementar el patrimonio artístico de la Provincia de Mendoza, además de las tres menciones honoríficas y una distinción especial otorgada por el jurado. Los montos estipulados para esta edición fueron de $1.500.000, $1.300.000 y $1.000.000 para el primero, segundo y tercer premio adquisición respectivamente, y de $350.000 para cada una de las menciones.

El jurado estuvo integrado por Cecilia Carreras, Toty Reynaud, Inés Breccia, Verónica Aguirre y Valeria Righi, todas figuras de destacada trayectoria en las artes visuales. La curaduría de la muestra quedó a cargo de Pablo Chiavazza, quien organizó el recorrido expositivo en diálogo con los distintos lenguajes presentados.

Marcela Lucero, coordinadora de Espacios Culturales de la Subsecretaría de Cultura, celebró el crecimiento sostenido del certamen y subrayó su importancia para la región. “Recibimos casi 250 inscripciones y fueron seleccionadas 122 obras. Este nivel de participación habla de la potencia creativa de Cuyo y de la necesidad de mantener estos espacios de encuentro. Además, la respuesta del público ha sido excelente, lo que reafirma el valor de sostener eventos que fortalecen el vínculo entre artistas y comunidad”, señaló.

Los premios y los artistas distinguidos

El Primer Premio Adquisición fue otorgado a Fabiana Pereira (Mendoza) por su obra El gesto de sostener lo imposible. ¿Cómo habitar espacios del olvido?, una video performance acompañada por fotogramas impresos. El trabajo se inscribe en una investigación sostenida que la artista desarrolla desde hace años en torno al adobe mendocino, no solo como técnica constructiva sino como portador de memoria cultural.

SalonVendimia_6 El Primer Premio Adquisición fue otorgado a Fabiana Pereira por su obra El gesto de sostener lo imposible. Prensa Cultura

El Segundo Premio Adquisición quedó en manos de Rodrigo Barroso (Mendoza), autor de La imagen perpetua, una pieza realizada en fotocerámica que profundiza en la persistencia material de la imagen y su capacidad de transformación.

El Tercer Premio Adquisición fue para Jonatan Kluk (San Luis), por su obra Todo lo que emerge se desvanece, una propuesta de fotografía expandida que reflexiona sobre el tiempo y la impermanencia.

Las menciones honoríficas recayeron en Federico Carlos Abrile (San Luis), Paula Dreidemie (Mendoza) y el colectivo sanjuanino Cimarrones, integrado por Florencia Irustia Dessesff y Andrés Irustia Dessesff. Además, el jurado decidió entregar una distinción por trayectoria al artista Daniel Bernal, reconocimiento excepcional para esta edición.

En diálogo con el público, Fabiana Pereira destacó el valor del premio y la relevancia de este salón para la escena artística de la región. “Es emocionante ver la diversidad de lenguajes reunidos aquí. Este salón nos posiciona dentro del mapa nacional y reafirma la importancia de seguir produciendo y reflexionando sobre nuestra identidad visual”, expresó.

Una muestra abierta al público

La exposición del Salón Regional de Artes Visuales de Vendimia 2025–2026 podrá visitarse hasta el 14 de marzo, de lunes a sábado, de 9 a 20, en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

Mirá las fotos de la inauguración

SalonVendimia_8 El Segundo Premio Adquisición quedó en manos de Rodrigo Barroso. Prensa Cultura.

SalonVendimia_3 El Tercer Premio Adquisición fue para Jonatan Kluk, de San Luis. Prensa Cultura.

eca 33 Mendocinos y turistas recorrieron la muestra. Prensa Cultura.

eca 2 De los 250 artistas inscriptos, quedaron seleccionados 122. Prensa Cultura.

eca La muestra estará en exposición hasta el 14 de marzo. Prensa Cultura.

SalonVendimia_13 La muestra se podrá recorrer de lunes a sábado, de 9 a 20. Prensa Cultura.

SalonVendimia_11 (1) el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli está ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza. Prensa Cultura