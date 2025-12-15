Una fiesta de color: así se reinventa la decoración en Navidad

Lejos del rojo y verde tradicionales, se trata de una alternativa donde el color manda, la nostalgia suma y la decoración se vive en familia.

La diseñadora Bethany Adams promueve para las fiestas un enfoque más colorido y alegre. Créditos: B. Adams / JL Jordan.

En un universo colorido donde conviven azules intensos, rosas coral, verdes brillantes y destellos metálicos, la navidad también tiene su lugar en una decoración que mezcla épocas, usando lo que ya se tiene y celebrando la alegría del momento. Nada es demasiado perfecto ni demasiado planeado.

decoracion navidad a El estilo de Bethany Adams consiste en mostrar una alegría que surge de aceptar lo que ya se tiene en casa y dejar que la decoración evolucione con naturalidad. Créditos: B. Adams / JL Jordan.

Todo suma si despierta una sonrisa La fórmula para lograrlo es sencilla y desafiante: convertir lo cotidiano en un pequeño mundo de asombro, a través de las siguientes claves:

Navidad + colo r = un enfoque más libre y alegre.

Combinar color es saturados con objetos queridos crea una estética cálida y personal.

“Usar lo que hay” es parte del espíritu: piezas vintage, verde natural, cintas, recuerdos.

La decoración evoluciona con la participación familiar.

Detalles ingeniosos: velas de colores, libros convertidos en árboles, macetas como base del árbol. navidad decoracion Una decoración navideña original en la escalera, con guirnaldas naturales (en lugar de guirnaldas compradas), más renos dorados, cintas de satén y faroles brillantes, que aportan el brillo justo para que todo el espacio se sienta alegre. Créditos: B. Adams / JL Jordan.

decoracion navidad b La decoración navideña no tiene por qué ser tradicional: cuando el color toma la iniciativa siempre aporta magia. Créditos: B. Adams / JL Jordan.