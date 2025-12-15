Una fiesta de color: así se reinventa la decoración en Navidad
Lejos del rojo y verde tradicionales, se trata de una alternativa donde el color manda, la nostalgia suma y la decoración se vive en familia.
En un universo colorido donde conviven azules intensos, rosas coral, verdes brillantes y destellos metálicos, la navidad también tiene su lugar en una decoración que mezcla épocas, usando lo que ya se tiene y celebrando la alegría del momento. Nada es demasiado perfecto ni demasiado planeado.
El estilo de Bethany Adams consiste en mostrar una alegría que surge de aceptar lo que ya se tiene en casa y dejar que la decoración evolucione con naturalidad. Créditos: B. Adams / JL Jordan.
Todo suma si despierta una sonrisa
La fórmula para lograrlo es sencilla y desafiante: convertir lo cotidiano en un pequeño mundo de asombro, a través de las siguientes claves:
Navidad + color = un enfoque más libre y alegre.
Combinar colores saturados con objetos queridos crea una estética cálida y personal.
“Usar lo que hay” es parte del espíritu: piezas vintage, verde natural, cintas, recuerdos.
La decoración evoluciona con la participación familiar.
Detalles ingeniosos: velas de colores, libros convertidos en árboles, macetas como base del árbol.
Una decoración navideña original en la escalera, con guirnaldas naturales (en lugar de guirnaldas compradas), más renos dorados, cintas de satén y faroles brillantes, que aportan el brillo justo para que todo el espacio se sienta alegre. Créditos: B. Adams / JL Jordan.
La decoración navideña no tiene por qué ser tradicional: cuando el color toma la iniciativa siempre aporta magia. Créditos: B. Adams / JL Jordan.
Navidad feliz y colorida
La magia también está en los detalles ingeniosos de esta decoración navideña feliz, colorida y juguetona: libros verdes que forman un “árbol” en la biblioteca, velas en tonos oliva y burdeos que decoran incluso sin encenderse, y guirnaldas creadas con ramas recolectadas del jardín.
Es una decoración que funciona porque
Rompe con el cliché rojo-verde sin perder la esencia festiva.
Los colores saturados aportan energía, modernidad y un aire más lúdico.
Lo vintage y lo hecho en familia suma calidez emocional y autenticidad.
Usar lo que ya tenés reduce costos, genera identidad y hace que el espacio cuente una historia.
Para qué aplicarlo en tu hogar
Para crear una navidad más personal y memorable.
Para que la decoración se integre al estilo real de tu hogar.
Para permitir que la casa “respire” creatividad sin reglas.
Para involucrar a niños y familia en la creación del ambiente navideño.
Para lograr un efecto visual impactante sin necesidad de gastar mucho.
Una especie de árbol de navidad hecho con libros y con una estrella con forma de cruz en la parte superior, demostrando que la decoración navideña también se puede extender a muchos ámbitos del hogar y de manera sencilla y original . Créditos: B. Adams / JL Jordan.