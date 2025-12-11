Presenta:

Estilo

|

robot

El micro-robot que vuela como un insecto y rompe récords

Con solo 4 centímetros y menos de un gramo de peso, un micro robot muestra una agilidad aérea inédita gracias a la inteligencia artificial.

Mario Simonovich

El mini robot sobre una mano: pesa sólo 750 miligramos y mide cuatro centímetros. Créditos:&nbsp; researchgate.net.&nbsp;&nbsp;

El mini robot sobre una mano: pesa sólo 750 miligramos y mide cuatro centímetros. Créditos:  researchgate.net.  

researchgate.net
Una muestra del mini robot realizando&nbsp; movimientos. Créditos:&nbsp; researchgate.net.

Una muestra del mini robot realizando  movimientos. Créditos:  researchgate.net.

Un avance en inteligencia artificial permite a un diminuto robot volar con una agilidad nunca antes vista. Desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el robot de 4 centímetros es capaz de acelerar como un insecto, cambiar de dirección de manera brusca y ejecutar maniobras complejas.

El robot que vuela como un insecto

Liviano como una pluma y veloz como un insecto real, este micro-robot combina precisión, potencia y el control inteligente en una suerte de cuerpo de insecto, logrados a través de algoritmos avanzados de predicción para así alcanzar niveles de maniobrabilidad nunca vistos en pequeñas escalas. Puede realizar maniobras extremas como sacadas laterales, vuelos bajo fuertes vientos y giros completos del cuerpo, superando ampliamente los récords previos de la micro robótica en velocidad y aceleración. Este avance marca un hito en la robótica aérea a microescala.

Te Podría Interesar

robot mosca

La nueva frontera de la micro-robótica

Este avance tecnológico fue dado a conocer el 14 de noviembre último en la publicación científica Dryad.org. y sus principales características son:

  1. Dimensiones: 4 cm

  2. Peso: 750 mg

  3. Controlador predictivo basado en red neuronal

  4. Maniobras bajo viento a 160 cm/s

  5. Velocidad lateral máx.: 197 cm/s

  6. Aceleración máxima.: 11,7 m/s²

  7. Maniobras rápidas: 10 volteretas en 11 segundos

  8. Inspirado en el sistema nervioso de los insectos
robot mosca volando

La relación cantidad de vueltas y tiempos según el trabajo elaborado por los investigadores Yi-Hsuan Hsiao, Andrea Tagliabue, Owen Matteson, Suhan Kim ,Tong Zhao, Jonathan How y Yu Feng Chen. Créditos: researchgate.net.

maniobras bruscas

Esta imagen muestra uno de los logros más importantes de este trabajo de robótica: el parecido entre la mosca-robot con la mosca real en lo que respecta a cambios de velocidades y maniobras bruscas. Créditos: researchgate.net.

¿Qué lograron exactamente con este robot?

Teniendo en cuenta que los insectos son verdaderos maestros del vuelo, ahora es posible que un pequeño robot volador pueda frenar de golpe, moverse a los costados en una fracción de segundo, girar en el aire, resistir los vientos fuertes y recuperarse rápidamente si algo los desestabiliza.

Hasta ahora, si bien existían robots voladores muy pequeños eran bastante torpes, ya que sólo podían seguir trayectorias suaves, lentas y muy controladas. No podían hacer maniobras bruscas, entre otros.

¿Qué hicieron de diferente esta vez?

Los investigadores crearon un robot volador diminuto que pesa apenas 750 miligramos. Y lo dotaron de un sistema de control con inteligencia artificial que:

  • Predice qué va a pasar en el próximo instante

  • Decide cómo mover las alas en tiempo real

  • Corrige errores aunque haya viento o fallos mecánicos

Pero como el robot es tan pequeño para hacerlo fue imposible usar una computadora. Entonces lo que hicieron fue imitar cómo funciona el cerebro de un insecto, a través de una sencilla red neuronal con:

  • Una parte que “piensa” (como el sistema nervioso central).

  • Otra parte que mueve las “alas” (como las neuronas motoras).

robot rectangular

El robot, quieto y en pleno movimiento. Créditos: researchgate.net.

Las posibilidades que se abren con este avance

  • Robots para buscar personas en derrumbes

  • Sensores voladores para monitorear cultivos

  • Inspección de lugares peligrosos

  • Exploración en espacios donde los drones normales no entran

  • Robótica más cercana a la biología real

Mirá la investigación en detalle.

Archivado en

Notas Relacionadas