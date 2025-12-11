El micro-robot que vuela como un insecto y rompe récords

Un avance en inteligencia artificial permite a un diminuto robot volar con una agilidad nunca antes vista. Desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts , el robot de 4 centímetros es capaz de acelerar como un insecto , cambiar de dirección de manera brusca y ejecutar maniobras complejas.

Liviano como una pluma y veloz como un insecto real, este micro- robot combina precisión, potencia y el control inteligente en una suerte de cuerpo de insecto , logrados a través de algoritmos avanzados de predicción para así alcanzar niveles de maniobrabilidad nunca vistos en pequeñas escalas. Puede realizar maniobras extremas como sacadas laterales, vuelos bajo fuertes vientos y giros completos del cuerpo, superando ampliamente los récords previos de la micro robótica en velocidad y aceleración. Este avance marca un hito en la robótica aérea a microescala.

Este avance tecnológico fue dado a conocer el 14 de noviembre último en la publicación científica Dryad.org . y sus principales características son:

La relación cantidad de vueltas y tiempos según el trabajo elaborado por los investigadores Yi-Hsuan Hsiao, Andrea Tagliabue, Owen Matteson, Suhan Kim ,Tong Zhao, Jonathan How y Yu Feng Chen. Créditos: researchgate.net .

maniobras bruscas

Esta imagen muestra uno de los logros más importantes de este trabajo de robótica: el parecido entre la mosca-robot con la mosca real en lo que respecta a cambios de velocidades y maniobras bruscas. Créditos: researchgate.net.

¿Qué lograron exactamente con este robot?

Teniendo en cuenta que los insectos son verdaderos maestros del vuelo, ahora es posible que un pequeño robot volador pueda frenar de golpe, moverse a los costados en una fracción de segundo, girar en el aire, resistir los vientos fuertes y recuperarse rápidamente si algo los desestabiliza.

Hasta ahora, si bien existían robots voladores muy pequeños eran bastante torpes, ya que sólo podían seguir trayectorias suaves, lentas y muy controladas. No podían hacer maniobras bruscas, entre otros.

¿Qué hicieron de diferente esta vez?

Los investigadores crearon un robot volador diminuto que pesa apenas 750 miligramos. Y lo dotaron de un sistema de control con inteligencia artificial que:

Predice qué va a pasar en el próximo instante

Decide cómo mover las alas en tiempo real

Corrige errores aunque haya viento o fallos mecánicos

Pero como el robot es tan pequeño para hacerlo fue imposible usar una computadora. Entonces lo que hicieron fue imitar cómo funciona el cerebro de un insecto, a través de una sencilla red neuronal con:

Una parte que “piensa” (como el sistema nervioso central).

Otra parte que mueve las “alas” (como las neuronas motoras).

robot rectangular

El robot, quieto y en pleno movimiento. Créditos: researchgate.net.

Las posibilidades que se abren con este avance

Robots para buscar personas en derrumbes

Sensores voladores para monitorear cultivos

Inspección de lugares peligrosos

Exploración en espacios donde los drones normales no entran

Robótica más cercana a la biología real

Mirá la investigación en detalle.