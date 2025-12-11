Este es el precio de la camiseta de la Selección argentina en Chile: ¿conviene?

En la nota te contamos si conviene comprar la camiseta de la Selección argentina en Chile, o en nuestro país.

Resolvemos un dilema: ¿conviene comprar la camiseta de la Selección Argentina en Chile o en nuestro país?

MDZ recorre negocios del país trasandino para hacer diferentes informes sobre la temporada veraniega 2026, y entre tanta batería de precios, uno de ellos nos llamó la atención, ya que según explicaron diferentes comerciantes chilenos, se trata de un producto que tiene alta demanda: el ítem en cuestión es la camiseta de la Selección argentina de fútbol.

La misma se encuentra ubicada en forma destacada en diferentes negocios. Mientras que las camisetas de otras selecciones pueden verse en escaparates o estanterías, la de la República Argentina está mostrada a través de manequíes vestidos cual si fueran jugadores albicelestes.

IMG_8028 Uno de los productos que llama la atención y despierta curiosidad en cuanto a su precio es, definitivamente, la camiseta de la Selección Argentina. "Vienen muchísimos argentinos, y además de preguntar por el precio de las zapatillas, preguntan por las prendas de la Selección Nacional de ellos: se trata de lo segundo más buscado", explica un vendedor de Falabella.

"No hay dudas de que en cuanto a artículos deportivos, el furor para los argentinos son las zapatillas. El calzado es lo más buscado y lo que todos se quieren llevar. Sin embargo, escoltando a esta pregunta está la camiseta de su Selección", asegura un joven que es parte del staff de Almacenes París.

IMG_8030 Un close up del precio de la camiseta de Argentina que hoy se maneja en Chile. En Falabella, la camiseta de la Selección Argentina 2026 tiene un precio de CLP 89.990, que equivale a, aproximadamente, entre $ 135.000 (ciento treinta y cinco mil pesos argentinos) y $ 143.000 (cuento cuarenta y tres mil pesos argentinos). El mismo costo es el que maneja Almacenes Paris. Este valor corresponde a la cuenta rápida mental que todo argentino hace cuando compra en Chile, que es multiplicar por 1,5 cualquier precio. Es que CLP 1000 son unos 1500 a 1600 pesos argentinos (según el cambio del día).