Depilación genital: ¿es más higiénico y reduce el olor?

En los últimos años, la depilación de la zona íntima dejó de ser una práctica esporádica para convertirse en un hábito extendido, especialmente entre jóvenes y adultos que asocian la falta de vello con mayor limpieza y menos olor. Sin embargo, profesionales de dermatología y salud sexual advierten que estas creencias no siempre se corresponden con la evidencia médica.

depilación ¿Es más higiénico depilarse por completo? Lejos de ser un residuo innecesario, el vello púbico cumple funciones biológicas claras: protege la piel del roce, actúa como barrera frente a bacterias y ayuda a regular la humedad natural del área genital. En este sentido, los especialistas coinciden en que no existe una relación directa entre depilación y mejor higiene, sino que la limpieza depende, principalmente, de la rutina diaria y de los productos utilizados.

Respecto al olor, otro de los argumentos más recurrentes para depilarse, los médicos explican que el aroma corporal no proviene del vello en sí, sino de la interacción entre sudor, humedad y bacterias que habitan de forma natural en la piel. “La depilación puede generar la sensación de mayor frescura, pero no necesariamente reduce el olor”, aclaran. Lo que sí contribuye es usar ropa interior de algodón, evitar prendas muy ajustadas y secar bien la zona luego del ejercicio.

¿Depilarse completamente aumenta los riesgos? La depilación total o frecuente también tiene sus riesgos. El rasurado y la cera pueden producir irritación, foliculitis, microcortes y vellos encarnados, situaciones que, en algunos casos, incluso aumentan la posibilidad de infecciones. Por eso, los profesionales sugieren evitar la depilación sobre piel inflamada, no hacerlo inmediatamente antes de mantener relaciones sexuales y elegir el método adecuado según el tipo de piel.

Frente a estas advertencias, los especialistas coinciden en un punto: depilarse o no es una decisión estética, no higiénica. No existe un estándar médico que recomiende la depilación total ni tampoco uno que la desaliente por completo. Algunas personas se sienten más cómodas sin vello; otras prefieren conservarlo como forma de protección natural; y muchas optan por un recorte parcial para equilibrar estética y confort.