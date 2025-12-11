Jennifer López deslumbró en una boda india con un look de lujo extremo

Jennifer López se mostró en redes con un look homenaje a la moda india, luciendo un vestido de Manish Malhotra para asistir a una boda millonaria.

Jennifer López fue invitada a la boda millonaria entre la heredera farmacéutica estadounidense Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju, y su look capturó la esencia del festejo desde el primer destello.

El diseño elegido llevó la firma de Manish Malhotra, uno de los nombres más influyentes de la moda india contemporánea. El vestido rosa, con un solo hombro y un chal cruzado por una de las mangas, tenía la fluidez del drapeado así como la firmeza estructural de un bustier trabajado con incrustaciones de cristales Swarovski.

Las fotos difundidas en redes mostraban la caída del tejido, la precisión de los apliques y la armonía entre la silueta de Jennifer y esa estética característica de celebraciones indias. No obstante, el vestido no fue la única pieza protagonista, puesto a que J.Lo lució el collar Maharani de la firma, una pieza monumental que contiene más de 168 quilates de esmeraldas y que requirió más de 1.800 horas de elaboración. “La pieza combina dos verdes distintivos que se alinean con el lenguaje cambiante de las reliquias modernas”, explicaron desde la marca.

Acompañó el collar con pendientes colgantes a juego, un tikka tradicional colocado sobre la raya central de su peinado, un brazalete de diamantes y una selección de anillos.

El propio Malhotra escribió en Instagram un mensaje: “Un momento realmente especial. Ver a la increíble Jennifer López abrazar nuestra artesanía india durante su estancia en India me llena de alegría. [...] El look que refleja todo lo que me encanta: suavidad, brillo y la elegancia que ella aporta con tanta belleza”. El diseñador también agradeció a los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, responsables de su imagen desde hace años: “Trabajar de nuevo con su equipo fue realmente especial”.