Pánico en una fábrica: un robot se descontroló y atacó a sus propios técnicos

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que se puede ver a un robot humanoide descontrolándose y realizando movimientos agresivos frente a sus propios fabricantes.

El clip causó revuelo en internet: muestra a un robot con brazos, piernas y cabeza, colgado de una estructura mientras varios técnicos lo inspeccionan. Sin embargo, la cámara de seguridad logra captar el momento exacto en el que este "enloquece" y comienza a lanzar golpes al azar.

En medio del caos, los técnicos intentan protegerse de los movimientos violentos del robot, hasta que uno de ellos logra desconectar el sistema y poner fin al episodio.

Según trascendió, la escena ocurrió en una fábrica en China y volvió a encender el debate sobre los riesgos del desarrollo tecnológico sin protocolos de seguridad adecuados.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en compartir sus opiniones: "Dado que los robots no tienen conciencia y solo hacen lo que se les programa, esto parece un fallo de funcionamiento. No creo que debamos exagerar", escribió un internauta. Otro remarcó: "Lección importante: siempre tener a mano un botón de apagado de emergencia".