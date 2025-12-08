Se desmayó Optimus, el robot humanoide de Tesla en pleno evento, y el video es viral

El robot Optimus de Tesla se desplomó durante un evento en Miami y el episodio quedó registrado en un video.

El robot sufrió un desperfecto y se "desmayó" durante una muestra en Miami.

El inesperado desmayo del robot Optimus de Tesla durante un encuentro en Miami volvió a exponer las limitaciones operativas del proyecto humanoide de la automotriz. El episodio ocurrió mientras la máquina intentaba realizar una simple tarea manual y terminó en el piso ante la sorpresa de los asistentes.

El caso cobró protagonismo en redes luego de que circulara un video donde el robot pierde estabilidad durante una demostración en “The Future Autonomy Visualized”, celebrado en Miami.

El video del desmayo del robot de Tesla La secuencia muestra a Optimus acercándose a una mesa con varias botellas, intentando tomar una de ellas y provocando una caída en cadena antes del colapso final. El material fue compartido por medios especializados, entre ellos The Verge, lo que amplificó el debate en torno a las capacidades reales del humanoide que Tesla desarrolla.

Desmayo Optimus Tesla Según explicaron, el robot opera mediante control humano remoto. Hacia el final del clip aparece una persona que se retira unas gafas de realidad virtual, gesto que habría generado la desconexión momentánea del sistema. La maniobra, al parecer, dejó al robot sin instrucciones y resultó en el desorientado desplome.