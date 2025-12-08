Un sismo de 7,5 sacudió Japón y rige un alerta por tsunami en cinco regiones

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa este de Honshu y activó una alerta de tsunami para varias prefecturas del Pacífico japonés.

Un sismo de magnitud 7,5 se registró este lunes a las 22:15 (hora de Pekín) frente a la costa este de Honshu, Japón, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC). El movimiento telúrico, uno de los más fuertes del año en la región, se produjo a una profundidad de 50 kilómetros.

De acuerdo con los datos publicados por el CENC, el epicentro se localizó en los 41,00 grados de latitud norte y 142,35 grados de longitud este, una zona altamente sísmica marcada por la interacción de varias placas tectónicas.

A raíz del potente movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un alerta de tsunami para amplias zonas de la costa del Pacífico. Las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate fueron las primeras en recibir la advertencia, con proyecciones de olas que podrían alcanzar hasta tres metros de altura.

Minutos después, la JMA amplió la alerta a las prefecturas de Miyagi y Fukushima, también ubicadas sobre la costa oriental de Honshu, donde históricamente los tsunamis han causado severos daños, como ocurrió en 2011.

Según las autoridades japonesas, el epicentro del sismo se ubicó frente a la costa oriental de Aomori, exactamente en los 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este, coincidiendo con el informe difundido por los organismos sismológicos chinos.