Katy Perry como toda una primera dama en Japón

Katy Perry y Trudeau en Japón. La aparición sorpresa y el posteo en redes que confirma el romance político-pop del momento.

El pop se encuentra con la política internacional. Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau confirmaron su relación ante el ojo público. Su encuentro con Fumio Kishida en Japón marca un hito. Un gesto que valida su decisión de mostrarse como pareja en eventos de gran perfil.

Katy Perry es la primera dama más pop La pareja fue recibida por el ex primer ministro Fumio Kishida. Este encuentro oficial se establece como el primer acto público. Trudeau agradeció el recibimiento citando a Katy Perry en primer lugar: "Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”.

katy3 Ese detalle confirma que la cantante y el político están dispuestos. Ellos desean mostrar su vínculo en eventos de perfil político superior. Kishida, por su parte, recordó la gran cooperación bilateral de sus mandatos. El ex mandatario japonés celebró que la amistad siga vigente entre ambos.

Embed - Katyperry2 La publicación de la fotografía oficial del posado fue el detonante. Aquella imagen generó el fenómeno viral que todos comentan a gran escala. Sin duda, la pareja de Katy y Justin es una de las más inesperadas. Esta aparición se ha vuelto uno de los momentos más comentados del año.