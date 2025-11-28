Un tribunal de Tokio se pronuncia a favor de la prohibición del matrimonio gay

Un tribunal de Tokio, Japón, contra la tendencia actual a favor del matrimonio gay, dictaminó que no hay anticonstitucionalidad en la prohibición.

Japón tiene un retroceso en cuanto a la aceptación del matrimonio gay. Foto Efe

Un tribunal de Tokio, Japón, dictaminó que no percibe indicio de anticonstitucionalidad en la prohibición del matrimonio gay en un dictamen que rompe con la tendencia de cinco veredictos previos, favorables al enlace entre personas del mismo sexo, a la espera de que el Supremo se pronuncie de una vez sobre la cuestión, el año que viene.

Japón sigue siendo el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles, a pesar de la creciente presión de la comunidad LGBT y sus partidarios.

El dictamen emitido este viernes por el Alto Tribunal de Tokio no solo se manifiesta en contra de los veredictos emitidos por los tribunales de Osaka, Nagoya, Sapporo y Fukuoka, sino también en contra de otra sentencia del mismo tribunal de la capital de Japón, aunque fue emitido en diferentes circunstancias.

Amnistía condena el retroceso en Japón La presidenta del alto tribunal, Ayumi Higashi, ha considerado que las disposiciones sobre el matrimonio gay "deberían discutirse primero a fondo en el Parlamento" y que las disposiciones vigentes del derecho civil que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo siguen siendo "razonables en las circunstancias actuales".

matrimonio gay japón efe Japón deberá decidir el año que viene si acepta el matrimonio gay. Foto Efe EFE Amnistía Internacional ha deplorado este veredicto, que "representa un retroceso significativo para la igualdad matrimonial en Japón".