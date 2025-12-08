La Unión Europea confronta Elon Musk luego de la multa a la red social X

No duda la Unión Europea y replica al magnate Elon Musk. La UE aclara que no multa a individuos y que la sanción a X refleja una violación de la ley.

La Unión Europea no dudó en castigar fuertemente a una de las empresas de Elon Musk. Foto: Dpa.

La Unión Europea ha defendido la multa de 120 millones de euros impuesta la semana pasada a la red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas y ha replicado a las críticas de Elon Musk afirmando que la sanción responde a una violación de la legislación comunitaria y ninguna persona individual.

"El cálculo de la multa no tiene nada que ver la estructura corporativa. Se tiene en cuenta la ilegalidad, la naturaleza de la violación (de la legislación), su duración, la recurrencia y la gravedad", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitarios de Telecomunicaciones, Thomas Regnier.

En el caso de X, la Unión Europea sancionó a la plataforma por considerar que su 'tick' azul es engañoso ya que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios, a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La Unión Europea responde "Esta decisión no tiene nada que ver con Elon Musk como individuo, no multamos a personas individualmente. Eso no tiene sentido y no es lo que hace la Comisión", ha zanjado el portavoz.