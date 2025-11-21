Polémico video de Elon Musk en el que los robots desplazan a los humanos de sus trabajos

En su cuenta de X, Elon Musk publicó un video en el que se ve a robots de Tesla en diferentes escenarios, siempre corriendo a los humanos a un lado y tomando el protagonismo de las cosas

Elon Musk difundió un inquietante video en X que imagina un futuro dominado por los robots de Tesla. En las escenas generadas con inteligencia artificial se observa a estas máquinas preparando comida en viviendas, asistiendo en servicios de emergencia y participando en obras.

En 2022, Musk presentó por primera vez su proyecto de ejército de humanoides Optimus, que considera una pieza clave para posicionarse con fuerza dentro del ecosistema de la IA.

Elon Musk Robots En las redes, la mayoría de quienes comentaron el video se mostró en contra de un futuro dominado por robots y manifestó temor ante lo que interpretaron como una defensa de que estas máquinas terminen desplazando del trabajo a las personas.

"Aunque me parece genial ver cuánto avanzó la tecnología, no me entusiasma que los robots les quiten el trabajo a las personas. Su uso óptimo reside en utilizarlos en funciones especializadas y en situaciones donde corren riesgo vidas humanas”, respondió un usuario.

Otra persona comentó que esto demostraba la hipocresía de Musk, diciendo: "Él publica sobre la extinción humana debido a las bajas tasas de natalidad... pero luego promueves que los robots se apoderen de todos los trabajos humanos y que no se necesiten humanos en absoluto. Una de dos, amigo”.