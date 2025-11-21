Pronóstico cumplido: las casas de apuestas anticiparon a la ganadora de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch se consagró Miss Universo 2025 en una gala que confirmó los pronósticos de las casas de apuestas.

La modelo mexicana Fátima Bosch se convirtió en la nueva reina de Miss Universo al imponerse en la gala celebrada en Tailandia, donde participaron 120 candidatas. Su victoria confirmó el pronóstico para el certamen, que la ubicaban como favorita según las principales casas de apuestas.

La coronación de Bosch se dio en línea con las proyecciones previas. Betsson la posicionaba como máxima candidata y pagaba 6.00 por un triunfo suyo, seguida por la venezolana Stephany Abasali y la tailandesa Veena Praveenar, ambas con cuotas de 7.00. El rendimiento de la mexicana respondió a ese favoritismo.

Apuestas y antecedentes del certamen Los eventos especiales, incluidos concursos internacionales, reforzaron su atractivo global entre los usuarios, según el área de Relaciones Públicas de Betsson. Su vocero, Robin Olenius, sostuvo que los apostadores suelen apoyar tanto a sus representantes nacionales como a países con tradición destacada en estos concursos. El caso de la ganadora mexicana respondió a esa tendencia.

La competencia avanzó con fuerte expectativa para la región latinoamericana, donde Venezuela, México y Argentina aparecían como protagonistas en las predicciones iniciales. La consistencia histórica de esos países suele impulsar el interés de los mercados de apuestas, especialmente en escenarios de gran visibilidad internacional como el certamen de Tailandia.

El camino de Aldana Masset La argentina Aldana Masset no logró avanzar a la instancia decisiva pese a llegar al concurso como una de las figuras destacadas. Su trayectoria artística, su historia personal y su rendimiento en las preliminares habían alimentado la expectativa local. Betsson la ubicaba octava en su listado, con una cuota de 14.00 ante un posible triunfo.