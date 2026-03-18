Impactante descubrimiento en Italia: encontraron una tumba del siglo I con escenas de gladiadores

El descubrimiento en Apollosa, Italia, revela un monumento funerario con escenas de gladiadores y aporta nuevas claves sobre la élite romana.

El hallazgo en Italia aporta información sobre las prácticas funerarias y el estatus social en la antigua Roma.

Un monumento funerario romano de gran valor histórico fue descubierto en Apollosa, al sur de Italia, luego del desborde del arroyo Serrentella. El hallazgo fue confirmado por el Ministerio de Cultura italiano y sorprendió a los especialistas por su estado y características, ya que además aporta información clave sobre las prácticas funerarias y el estatus social en la antigua Roma.

El sepulcro, fechado en el siglo I d.C., forma parte del entorno histórico de la antigua Vía Apia, una de las rutas más relevantes de la Roma antigua, y fue descubierto después de que un voluntario detectara bloques de piedra expuestos tras el desbordamiento del arroyo Serrentella. A partir de este aviso, un equipo de expertos inició las tareas de recuperación, análisis y documentación del sitio, lo que permitió confirmar la magnitud del descubrimiento.

Además, esta tumba se encontraba junto a un tramo histórico de la Vía Apia, conocida como la Regina Viarum, entre las localidades de Caudium y Montesarchio. Esta ubicación no es casual: los investigadores destacan que las élites romanas solían situar sus sepulcros a lo largo de importantes vías de comunicación como símbolo de prestigio y reconocimiento social.

Hallazgo tumba Roma (2) Durante las excavaciones, se recuperaron cerca de veinte bloques decorados. EFE Un monumento funerario con escenas poco habituales Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es la presencia de representaciones de combates de gladiadores en los bloques decorativos. Este tipo de escenas no es frecuente en monumentos funerarios de estas características.

Según los arqueólogos, este detalle sugiere que la tumba habría pertenecido a un ciudadano romano acomodado, posiblemente vinculado al ámbito de los espectáculos públicos durante la época augustea.