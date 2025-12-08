Video: un oso negro atacó a su cuidador durante un espectáculo en China

El impactante ataque de un oso en un safari de China quedó registrado en video y obligó a cancelar los espectáculos.

Aún se desconoce la razón que llevó al oso a atacar a su cuidador de esa manera.

Un momento de mucha tensión se vivió en el Hangzhou Safari Park de China durante un espectáculo para los visitantes. Mientras realizaban una demostración con dos osos negros, uno de ellos comenzó a atacar repentinamente a uno de sus cuidadores y debieron suspender el show. Según informaron, el hombre está fuera de peligro.

En los vídeos que circularon por redes sociales se puede ver el momento donde el oso comienza a perseguir al hombre hasta abalanzarse sobre él y tirarlo al suelo. Todo mientras otro de los osos negros continuaba realizando la exhibición para los visitantes en este safari de China.

Ante este repentino ataque, el hombre comienza a intentar escapar del animal hasta que el oso finalmente lo derriba. Allí, otros cuidadores buscaron desesperadamente distintos objetos para intentar separarlos. De todas formas, explicaron que ninguno resultó herido de gravedad.

El video del ataque al cuidador Oso negro ataque China La razón del ataque y la cancelación de las exhibiciones Por el momento, se desconoce cuál fue la razón que llevó al oso a atacar a su cuidador de esa manera, aunque una de las hipótesis es la posibilidad de algún olor que habría agitado al animal y lo llevó a abalanzarse sobre su cuidador y atacarlo de esa manera.