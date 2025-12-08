La universidad "Al Mustafa" de Estados Unidos y su relación con el Hezbolá

El director de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington , Estados Unidos , Emanuele Ottolenghi, sostuvo que el informe del Daily Mail del pasado 7 de noviembre —en el que se menciona un supuesto complot iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Eranz Neiger, por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán bajo el liderazgo de dos agentes, Hassan Izadi y Majid Dastjani Farahani, este último buscado por el FBI por reclutar agentes para el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán en Estados Unidos— señala que Izadi y Farahani "siguen siendo elusivos".

Ottolenghi explicó que "la Universidad Internacional Al Mustafa es una escuela religiosa iraní sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020 y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en 2022 por su papel en la difusión de propaganda y la connivencia con el Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI). Cuenta con un generoso presupuesto anual proporcionado directamente por la Oficina del Líder Supremo de Irán , Ali Jamenei, un campus que alberga a miles de estudiantes extranjeros formados por profesores políglotas y numerosas sedes en el extranjero, incluida una en Caracas".

En declaraciones a MDZ , el politólogo sostuvo que "se urdió un plan contra el embajador de Israel en México, y probablemente sirvió como anfitrión de la reunión. Esta función incluye brindar apoyo material al terrorismo, una actividad sancionable. El informe del Daily Mail, que publicó dos fotos de los principales conspiradores en una reunión en un apartamento de Caracas, alegó que Izadi utilizó a Venezuela, como base de operaciones".

"La participación de Nejad en la reunión no sería la primera vez que la Universidad Internacional Al Mustafa se ve implicada en un complot terrorista o tiene vínculos con organizaciones terroristas", explicó.

La función de Rabbani en la universidad

Ottolenghi sostuvo que "Mohsen Rabbani, el clérigo iraní implicado en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dirige actualmente el departamento de Islam Oriente de Al Mustafa, el departamento de la universidad que atiende a hispanohablantes y portugueses".

"La rama iraquí de Al Mustafa está estrechamente vinculada a Kataib Hezbollah (KH), organización terrorista sancionada por Estados Unidos, y dos líderes de la milicia chií también ocupan cargos en Al Mustafa", sumó.

"Un graduado tayiko de Al Mustafa, Mohamad Ali Burhanov, estuvo implicado en complots terroristas contra israelíes en Asia Central. Otro miembro de la red Al Mustafa, un brasileño converso y activista antiisraelí, mantuvo estrecho contacto con miembros de la célula terrorista de Hezbolá implicada en la investigación Trapiche de Brasil, que, en noviembre de 2023, descubrió un complot de Hezbolá para reclutar ciudadanos brasileños para perpetrar atentados contra objetivos judíos en Brasilia, la capital de Brasil".

Ottolenghi sostuvo que "la Fundación Jamestown también reveló recientemente el papel de un profesor tailandés de Al Mustafa en la mediación para la liberación de rehenes tailandeses retenidos en Gaza por parte del grupo terrorista Hamás, gracias a sus vínculos con el régimen iraní".

ottolenghi Emanuele Ottolenghi.

"Vínculos terroristas"

“A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá a la Universidad Al Mustafa, siguen surgiendo complots y vínculos terroristas que la involucran", sostuvo Ottolenghi y agregó que "las sanciones no han impedido que las filiales de la organización sigan operando a nivel mundial, incluso en Venezuela, donde Al Mustafa tiene presencia permanente desde al menos 2008, cuando Hosseini Nejad —ciudadano iraní y residente permanente en Venezuela— firmó un acuerdo de cooperación con una universidad católica local".

"Reclutas de Venezuela a Irán"

"Gran parte de la actividad de Al Mustafa en Venezuela es pública y se centra en el proselitismo, la propaganda y el adoctrinamiento, incluyendo el envío de reclutas venezolanos a Irán", expresó.

Ottolenghi sostuvo que "sin embargo, la presencia de Nejad junto a miembros del CGRI encargados de ejecutar un complot de asesinato en México revela el papel que desempeñan Al Mustafa y sus emisarios como facilitadores del terrorismo en el hemisferio occidental, y la importancia de Venezuela para la estrategia iraní en la región".

"Como escribió recientemente Jason Brodsky (actualmente director de políticas de United Against Nuclear Iran. Jason también es afiliado del Middle East Institute), de la organización sin fines de lucro United Against a Nuclear Iran (UANI), Venezuela ha servido durante mucho tiempo como plataforma de lanzamiento para las operaciones iraníes destinadas a establecerse en Sudamérica. Las operaciones iraníes en Caracas sirven como tapadera para la recopilación de inteligencia, la conspiración terrorista y la subversión regional. Su presencia permanente en Venezuela, junto con docenas de Centros Islámicos dirigidos por graduados de Al Mustafa en la mayoría de los países al sur del Río Grande, permite al CGRI contar con una red de individuos e infraestructura para planificar atentados terroristas".

"Dada la afiliación de Nejad a una entidad sancionada y un informe que indica que probablemente brindó apoyo material al terrorismo, podría ser candidato a una designación estadounidense. Y aunque su papel en el supuesto complot terrorista contra el embajador de Israel en México aún está por verse, es agente de Al Mustafa en Caracas", dijo.

Según el director de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washigton "otras operaciones de Al Mustafa fuera de Irán también podrían ser objeto de sanciones estadounidenses, principalmente en Latinoamérica, pero también donde Al Mustafa tiene un campus y recluta activamente a ciudadanos locales para unirse a sus filas. La organización cuenta con numerosos campus en el extranjero, tanto dentro como fuera de Oriente Medio, como Abiyán, Berlín, Bagdad, Johannesburgo y Londres. Sus graduados, a su vez, han establecido mezquitas y centros culturales en todo el mundo, donde propagan las enseñanzas de su alma máter, promueven la propaganda del régimen y reclutan adeptos. Estos centros existen y prosperan en Europa, África, Asia, Latinoamérica y Norteamérica, a pesar del historial de la universidad como fachada terrorista".