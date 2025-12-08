Año de terror para el Louvre: se dañaron más de 400 obras en una biblioteca por una fuga de agua

El domingo, trascendió que una fuga de agua en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre provocó daños significativos en unas 400 obras y documentos.

Pese a que el hecho tuvo lugar el 27 de noviembre, la información fue revelada este domingo por La Tribune de l’Art y confirmada por el canal francés BFMTV. Precisamente, este canal tuvo acceso a fotografías del lugar y a un correo interno enviado por el Comité de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT).

La biblioteca afectada, situada en el pabellón Mollien, es un área de acceso restringido destinada exclusivamente a conservadores, historiadores, académicos y personal del museo . El líquido derramado afectó no solo al material patrimonial, sino también a las instalaciones, dejando la moqueta empapada e inutilizando los espacios de trabajo.

De acuerdo con lo trascendido, el canal francés BFMTV accedió al correo del Comité de Higiene y Seguridad en el que se detalló que una válvula rota fue la que provocó la fuga importante de agua contaminada sobre la documentación almacenada. Esa válvula era la encargada de alimentar tuberías sobre las que se conocía su deterioro.

La intervención del personal presente durante el incidente permitió detener la filtración antes de que alcanzara una caja eléctrica ubicada en un nivel inferior, lo que, según el organismo, podría haber derivado en un accidente grave.

El responsable de La Tribune de l’Art, Didier Rykner, indicó que alrededor de 400 piezas resultaron afectadas. Entre ellas se encontrarían documentos con daño irreversible. Según Rykner, esta situación no fue sorpresiva, ya que “desde hace años” el equipo del sector venía solicitando fondos para proteger el material almacenado, ante el riesgo que representaban las canalizaciones en mal estado.

Un año complicado para el Museo del Louvre

La filtración ha reavivado críticas internas sobre las prioridades de inversión del museo. Rykner contrastó la falta de recursos asignados al mantenimiento de sectores clave con una reciente erogación de 276.000 euros destinada principalmente a la compra de mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, del administrador general y de otros funcionarios.

La pérdida de piezas y documentos por causas evitables se produce en un contexto ya tenso para el museo. A fines de octubre, el Louvre fue escenario de un robo de alto perfil en la galería de Apolo. En esa ocasión, un grupo de personas accedió durante el día al establecimiento fácilmente y sustrajo, en tan solo 7 minutos, joyas pertenecientes a la corona francesa.