Elon Musk exigió disolver la Unión Europea tras la millonaria sanción aplicada a X

El magnate Elon Musk pidió devolver autonomía plena a los estados de la Unión Europea tras la multa aplicada a su red social por la normativa digital.

El empresario estadounidense Elon Musk exigió este sábado la disolución de la Unión Europea y la devolución de la soberanía a cada país miembro.

Elon Musk volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de publicar un mensaje en el que exige que la Unión Europea sea “desmantelada” y que cada país recupere su soberanía plena. La declaración, realizada en su cuenta de X, fue replicada por numerosos medios, especialmente en Moscú, donde generó amplia repercusión.

“El bloque debería ser disuelto y la autoridad devuelta a cada nación para que sus gobiernos puedan representar mejor a sus habitantes”, escribió el empresario en un posteo que rápidamente escaló en impacto global.

En una segunda publicación, Musk sostuvo que la estructura burocrática de la Unión Europea está “asfixiando lentamente al continente”, reforzando su postura crítica hacia el funcionamiento institucional de Bruselas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1997279325876367719?s=20&partner=&hide_thread=false The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025 Los motivos del posteo de Elon Musk Las expresiones surgieron después de que la Comisión Europea impusiera a X una multa de 120 millones de euros —unos 140 millones de dólares al tipo de cambio actual— por incumplimientos vinculados a la Ley de Servicios Digitales.

Según el organismo, la red social violó reglas de transparencia en publicidad y limitó el acceso de investigadores a datos abiertos, entre otros puntos.