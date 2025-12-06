Elon Musk exigió disolver la Unión Europea tras la millonaria sanción aplicada a X
El magnate Elon Musk pidió devolver autonomía plena a los estados de la Unión Europea tras la multa aplicada a su red social por la normativa digital.
Elon Musk volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de publicar un mensaje en el que exige que la Unión Europea sea “desmantelada” y que cada país recupere su soberanía plena. La declaración, realizada en su cuenta de X, fue replicada por numerosos medios, especialmente en Moscú, donde generó amplia repercusión.
“El bloque debería ser disuelto y la autoridad devuelta a cada nación para que sus gobiernos puedan representar mejor a sus habitantes”, escribió el empresario en un posteo que rápidamente escaló en impacto global.
Te Podría Interesar
En una segunda publicación, Musk sostuvo que la estructura burocrática de la Unión Europea está “asfixiando lentamente al continente”, reforzando su postura crítica hacia el funcionamiento institucional de Bruselas.
Los motivos del posteo de Elon Musk
Las expresiones surgieron después de que la Comisión Europea impusiera a X una multa de 120 millones de euros —unos 140 millones de dólares al tipo de cambio actual— por incumplimientos vinculados a la Ley de Servicios Digitales.
Según el organismo, la red social violó reglas de transparencia en publicidad y limitó el acceso de investigadores a datos abiertos, entre otros puntos.
El cruce volvió a tensar la relación entre Elon Musk y las autoridades europeas, que mantienen bajo estricta supervisión a las grandes plataformas tecnológicas.
Mientras tanto, los comentarios del dueño de X fueron amplificados en la prensa rusa, donde se interpretaron como un nuevo desafío a la arquitectura política del viejo continente.