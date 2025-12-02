Todas las fotos y Sociales del Corona Sunset Mendoza 2025: un día electrónico e increíble

En plena temporada de Corona Sunsets Session, después de ediciones inolvidables en distintos puntos del país, la marca aterrizó en Mendoza para celebrar una nueva experiencia sensorial situada en medio de la naturaleza, en su Tour por sus 100 años.
Puesto del Indio, un santuario de montaña que combina gastronomía, vistas espectaculares y una atmósfera única a pocos minutos de la ciudad; fue el escenario elegido.
Con capacidad para 1.800 personas, esta edición se transformó en un show íntimo y disfrutado en un entorno natural incomparable. Entre las montañas y bajo el atardecer mendocino, la música se complementa con el paisaje en una experiencia que invita a desconectar de la rutina y reconectar con lo esencial.
Un sunset con un line up absolutamente virtuoso
El evento comenzó con el toque de Paloma Morales -o Palomma, como la conocen en el ambiente- una joven que comenzó a incursionar en el mundo del DJing en 2018 a través de distintos géneros. Recién en 2019 se consolidó como DJ de música electrónica atravesando distintos estilos como Organic House, Afro House, Progressive House y Melodic House.
Las sensaciones definen el estilo de Palomma: “Mi prioridad a la hora de seleccionar la música para mis sets es que esta me mueva a mi, me haga feliz. Para poder hacer feliz al otro, me parece esencial que yo también esté disfrutando de lo que hago para así poder transmitírselo”.
Luego llegó el turno de WhoMadeWho, el grupo que se ha consolidado como una banda underground excepcional, conocida por su profundidad emocional, melodías pegadizas y una composición creativa.
Compuesto por Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, este trío ha electrizado al público de todo el mundo con sus conciertos. Su música combina elementos de electrónica, rock y jazz, creando un sonido distintivo y adictivo.
Siempre superando sus límites, han profundizado en la música electrónica, ofreciendo actuaciones inolvidables. Motivados por su pasión por la colaboración y un constante deseo de innovar, WhoMadeWho continúa cautivando a los oyentes y redefiniendo su trayectoria musical.
El cierre quedó en manos de un b2b especial entre NIM y Terranova, quienes unieron fuerzas para entregar un set cargado de groove, sofisticación y espíritu de celebración.