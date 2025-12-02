Todas las fotos y Sociales del Corona Sunset Mendoza 2025: un día electrónico e increíble

En plena temporada de Corona Sunsets Session, después de ediciones inolvidables en distintos puntos del país, la marca aterrizó en Mendoza para celebrar una nueva experiencia sensorial situada en medio de la naturaleza, en su Tour por sus 100 años.

Puesto del Indio, un santuario de montaña que combina gastronomía, vistas espectaculares y una atmósfera única a pocos minutos de la ciudad; fue el escenario elegido.

Con capacidad para 1.800 personas, esta edición se transformó en un show íntimo y disfrutado en un entorno natural incomparable. Entre las montañas y bajo el atardecer mendocino, la música se complementa con el paisaje en una experiencia que invita a desconectar de la rutina y reconectar con lo esencial.

El evento comenzó con el toque de Paloma Morales -o Palomma, como la conocen en el ambiente- una joven que comenzó a incursionar en el mundo del DJing en 2018 a través de distintos géneros. Recién en 2019 se consolidó como DJ de música electrónica atravesando distintos estilos como Organic House, Afro House, Progressive House y Melodic House.

Las sensaciones definen el estilo de Palomma: “Mi prioridad a la hora de seleccionar la música para mis sets es que esta me mueva a mi, me haga feliz. Para poder hacer feliz al otro, me parece esencial que yo también esté disfrutando de lo que hago para así poder transmitírselo”.

Luego llegó el turno de WhoMadeWho, el grupo que se ha consolidado como una banda underground excepcional, conocida por su profundidad emocional, melodías pegadizas y una composición creativa.

Compuesto por Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, este trío ha electrizado al público de todo el mundo con sus conciertos. Su música combina elementos de electrónica, rock y jazz, creando un sonido distintivo y adictivo.

Siempre superando sus límites, han profundizado en la música electrónica, ofreciendo actuaciones inolvidables. Motivados por su pasión por la colaboración y un constante deseo de innovar, WhoMadeWho continúa cautivando a los oyentes y redefiniendo su trayectoria musical.

El cierre quedó en manos de un b2b especial entre NIM y Terranova, quienes unieron fuerzas para entregar un set cargado de groove, sofisticación y espíritu de celebración.

No te pierdas la galería de fotos:

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (15) Ignacio Dobronich, Natalia Chicón, Bianca Pacheco, Mariana Valero, Facundo Ivars y Sol Marchiori.

IMG_7544 William Legardeur y Nicolás Armentano.

IMG_7537 Diosas en la VIP.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (26) Nicolás Egües, Federico Pagano, María José Sánchez Baca de Pagano, Catalina Vila de Olivares, Juan Pablo Olivares y Liliana Petina de Egües.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (45) Diego Poggi dijo presente en el Corona Sunset de Mendoza.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (9) Barbarita Vila, Cuqui Martínez, Pablo Alvarez y un grupo muy divertido.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (37) Fionna y un close up espectacular.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 12.38.06 PM Victoria Abihaggle, Patricia Terranova y Gabriela Pagano.

IMG_7540 Las fans de la movida electrónica no dejaron ningún detalle del look librado al azar.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (8) Fran Festa, Carolina Gambi, Betania Navarro y Martín Burgos.

IMG_1813 Dolo García Barrena junto a Fede Croce.

IMG_7547 ¡Buena onda!

IMG_7568 Macarena Millán y Santiago Barbera.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (56) Tomas Høffding, de WhoMadeWho, en plena performance.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (16) Emiliano Sallemi, Victoria Sallemi, Pablo Abraham, Alejandro de Borbón, Emmanuel Navarria y Lucas Picco.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (28) Pamela David eligió el color chocolate.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (52) Corona Sunset: una marca que ya hace historia.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (40) Paola Varo, Fernanda Vila, Federico Croce, Fernanda Díaz y Marcela Terranova.

IMG_7575 Orly Terranova junto a Agustín Vila.

IMG_7632 Leandro Fusari, Giuliana Panella y un grupo de amigos a pleno disfrute.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (4) Maxi Serrano y Lula González.

IMG_7630 Marco Valdivia, Leandro Delgado, Diego Gutiérrez Vila, Ramiro Alonso y Mauricio Gutiérrez Vila.

IMG_7635 En Mendoza se vivió una edición increíble de Corona Sunset.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (17) Roberto Galofré y Luis Yunes.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (23) Mariela Manzoni y Eliana Gudiño.

IMG_7639 Daniela Anderson no quiso perderse este moment y lo vivió con amigos.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (42) José Bahamonde y Toto Maslup.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (43) Gonzalo Vila y María Palma.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (63) Terranova fue el responsable de cerrar la noche con un set bien arriba.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (22) Los spots armados por Corona sirvieron para la foto del recuerdo de cada grupo de amigos.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (13) Franco Dionisi y Andrea Núñez.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (12) Gisella Vinci, Fernanda Panella, Florencia Arbolave, Clara Palma, Agostina Heras y Laura Boschi.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (53) WhoMadeWho.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (29) Salida de chicos.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (44) Diego Poggi bailó, brindó y le puso la mejor onda: súper simpático.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (32) Hubo performances sorpresa que dieron que hablar.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (5) Lisandro Rosales y Sofía Sottano.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (33) Puesto del Indio: un gran lugar.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (3) Mechi Rosso, Marcelo De Blassis y Flor De Blassis.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (39) El abanico: un accesorio para combatir el calor.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (58) Todos los presentes se entregaron a la música y el disfrute.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (35) Ellas fueron captadas por el flash de MDZ Sociales.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (1) Orly Terranova.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (6) Adriana Dutrús y Cuqui Martínez.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (11) Rodrigo Forsat junto a Carolina Pérez.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (18) Gustavo y Eli: producción y looks "outside the box".

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (7) Agus Vila se encontró con amigos.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (19) ¡Flecos a full!

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (20) Los tops y la onda tejida: un must.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (21) Las botas fueron el calzado elegido.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (24) Barbas... pero bien cuidadas.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (25) El cuero, el calado, la red, el tejido... ¡un mix de tendencias!

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (27) Por supuesto, las gafas fueron infaltables.

CORONA SUNSET PUESTO DEL INDIO (30) ¡Sensualidad total!