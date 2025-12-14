Mariana Fabbiani impuso el dorado en un look de lentejuelas ideal para las fiestas

No te pierdas los detalles del total look dorado de Mariana Fabbiani que es tendencia para Navidad y Año Nuevo.

En plena previa de las fiestas, Mariana Fabbiani mostró un look pensado para quienes buscaban brillar sin saturar. Su apuesta fue la dupla dorada de Tucci que rápidamente se volvió referencia para la estética navideña 2025/2026, y que constó de un top y una mini de lentejuelas champagne, con un acabado luminoso que funciona tanto para un evento formal como para una celebración íntima.

El Top N Ruth, ajustado al cuerpo, de cuello cerrado y confeccionado en lentejuelas combinadas con gasa, estilizó su torso mientras que, en la espalda, el cierre con dije personalizado le dio esa vuelta de tuerca que las prendas de diseño suelen ofrecer. Por supuesto, el precio de $99.000 no tardó en llamar la atención.

La Falda N Ruth, en la misma gama dorada, mantuvo una silueta mini clásica en su look, con su estructura recta y una base de gasa. Con un valor de $175.000, completó un matching set que hacía todo el trabajo por sí mismo.