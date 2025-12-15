Mariana Fabbiani impuso el crochet multicolor como pieza clave del verano

La conductora, Mariana Fabbiani, combinó artesanía en su look y confirmó la vuelta del crochet abierto. ¡Mirá!

Mariana Fabbiani volvió a abrir la conversación fashionista con un look que condensó el pulso del verano 2025/2026. La conductora de El diario de Mariana compartió un estilismo que unió artesanía y color, y que reafirmó el regreso del crochet como uno de los lenguajes claves de la temporada.

En las imágenes que subió a redes, Mariana apareció con un vestido íntegramente tejido al crochet, una prenda que respiraba verano desde cada punto. La base en color crudo sirvió como lienzo perfecto para las rayas verticales en tonos turquesa, verde y marrón, que estilizaron la silueta y dieron ese aire llamativo tan propio de los meses cálidos. El diseño, obra de Paula Cahen D’Anvers, mostró una construcción sleeveless con escote redondo y una caída cómoda, ligera, perfecta para el clima sofocante.

La textura abierta del tejido dejó que la prenda tuviera un aire fresco, casi mediterráneo, pero sin caer en la estética playera tradicional. Ese equilibrio entre lo artesanal y lo urbano definió el encanto del look y lo volvió altamente replicable en el circuito local, donde el crochet vive una nueva edad de oro.

El detalle que selló el estilismo fueron los flecos largos multicolores que colgaban desde el ruedo, lo que lo conectó directamente con la vibra seventies.