Mariana Fabbiani brilló en el Alvear Icon con un look de puro glamour argentino

No te pierdas todos las fotos y detalles del look de Mariana Fabbiani en los 15 de su hija en Puerto Madero.

MDZ Estilo

Alta costura, diseño local y elegancia en una de las noches más emotivas del año.

La noche del cumpleaños número quince de Matilda Chihade, hija de Mariana Fabbiani, fue una celebración desbordada de emoción. El Hotel Alvear Icon, en Puerto Madero, se vistió de gala para recibir a familiares, amigos y figuras del espectáculo que acompañaron a la conductora en una de las veladas más esperadas de su vida familiar. Si hubo algo que se robó todas las miradas, fue el look de Mariana, una verdadera joya de Alta Costura firmada por Gabriel Lage.

La conductora eligió un vestido largo de escote corazón, un diseño strapless que delineó su silueta y resaltó su porte con naturalidad. La pieza estaba confeccionada en un tono plateado de base gasa bordada con conos destellantes, que ofrecía un movimiento fluido y un brillo envolvente.

Gabriel Lage, conocido por su dominio en el arte de la alta costura argentina, logró una prenda donde el frunce bajo el busto generaba un punto de atención romántico, mientras que la falda recta con abertura central le daba movimiento.

Para completar el estilismo, Mariana optó por sandalias al tono, joyas sutiles y un peinado suelto con ondas suaves. En cuanto al maquillaje, lo llevó natural pero luminoso, que acompañó la impronta del look de destacar sin saturar.

No te pierdas las fotos del look de Mariana Fabbiani:

Mariana Fabbiani deslumbró con un vestido de Gabriel Lage en la fiesta de 15 de su hija Matilda.
Mariana Fabbiani deslumbró con un vestido de Gabriel Lage en la fiesta de 15 de su hija Matilda.

La conductora eligió un diseño con brillo etéreo y una silueta impecable firmada por Gabriel Lage.
La conductora eligió un diseño con brillo etéreo y una silueta impecable firmada por Gabriel Lage.

Así fue el look de Mariana Fabbiani en los 15 de su hija.
Así fue el look de Mariana Fabbiani en los 15 de su hija.

