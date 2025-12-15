Los looks más llamativos de los Martín Fierro al Streaming

La noche del domingo 14 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después en el calendario de premiaciones argentinas. El Centro de Convenciones de Buenos Aires fue escenario de la primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming.

Fue un evento que no solo reconoció a los creadores, programas y plataformas que redefinieron la comunicación digital, sino que también inauguró un nuevo espacio para la moda.

La ceremonia, transmitida por Olga y Telefé, mostró cómo ese corredor oscuro se convertió en una pasarela donde el estilo se leyó como una extensión del contenido que cada figura representó. La elección de la alfombra negra funcionó como un lienzo perfecto para destacar siluetas, texturas y construcciones, y permitió que cada look brillara frente a las cámaras de una forma distinta a la tradicional alfombra roja. En esta nota, te mostramos algunos de nuestros favoritos.

Julieta llevó un vestido de noche que jugó magistralmente con el contraste entre sensualidad y teatralidad. El corsage se presentó en una base nude translúcida, trabajada como un efecto segunda piel, sobre la cual se desplegaron aplicaciones negras de inspiración orgánica, bordadas con precisión artesanal.

Estos motivos recorrieron el torso, creando un dibujo que estilizó la silueta mientras que la falda, por su lado, era de un negro profundo, y se construyó en capas voluminosas con una especie de moño grande atado al rededor de la cadera. El equilibrio entre la ligereza del top y la contundencia de la parte inferior convirtió al vestido en una pieza de gran impacto, pensada para ser observada desde todos los ángulos. Los accesorios se mantuvieron sutiles, permitiendo que el trabajo textil y el diseño fueran los verdaderos protagonistas.

Santiago Talledo

MND02685 Santiago Talledo. RS Fotos

Santiago apostó por una sastrería clásica reinterpretada con toque lúdico. Lució un traje de saco blanco marfil de líneas limpias y calce impecable, que se destacó por su elegancia sobria y contemporánea. El saco, de solapa tradicional, incorporó un detalle bordado en uno de los laterales, lo que le dio identidad al conjunto, funcionando casi como una firma personal. Debajo, llevó una camisa blanca perfectamente planchada, mientras que el pantalón negro, de corte recto y detalles a los costados, equilibró el look y le dio ese contraste perfecto. Por último, eligió un calzado clásico que, bien lustrado, cerró el estilismo con elegancia.

Rosina

MND09776_1 Rosina. RS Fotos

Ella eligió un vestido largo en una paleta rosa empolvado, con un aire romántico y de glam sofisticado. El diseño presentó un escote off-shoulder delicadamente trabajado, dejando los hombros al descubierto. El cuerpo del vestido estuvo bordado con pedrería, distribuidos de manera uniforme para brillar sin excesos, mientras que la falda se desplegó en capas de tul vaporoso, creando un efecto etéreo como de cuento.

Gime Accardi y Seven Kayne

MND09999 Gime Accardi y Seven Kayne. RS Fotos

Gime llevó un vestido negro de espíritu gótico, cuyo diseño se estructuró a partir de un top intervenido por un entramado geométrico tipo corsetería que dibujó el torso y le dio tensión visual. Sobre los hombros, llevó una capa larga y fluida que cayó con dramatismo, mientras que la falda casi de estilo sirena, equilibró el protagonismo del torso y estilizó la silueta. El look se completó con botas negras de cuero que rompieron con la delicadeza del vestido.

Por su lado, Seven apostó por un total black de inspiración genderless, con una fuerte impronta conceptual, y lució una prenda superior tipo túnica de tejido liviano, con escote profundo en V y capucha integrada, que envolvió el cuerpo de manera fluida y casi escultórica. El pantalón era amplio y de caída recta que acompañó la silueta sin marcarla y, por último, llevó un calzado negro, logrando un estilismo austero pero potente, donde el protagonismo recayó en la forma y la actitud, más que en el ornamento.

Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromí

_52A1570 Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromí RS Fotos

Buera llevó un vestido largo en tono marfil, de estética romántica, cuyo diseño combinó un cuerpo de encaje semitransparente con mangas largas y cuello cerrado, que le dio un aire vintage refinado. La falda era lisa y cayó suavemente desde la cintura, generando una silueta alargada y elegante. El contraste entre la textura del encaje superior y la simplicidad del resto del vestido creó un equilibrio sutil, ideal para una propuesta atemporal.

Almendra lució un vestido blanco de inspiración ya más lencera, con un strapless de encaje que le marcó el busto con delicadeza, mientras que una falda exterior translúcida dejó entrever capas internas y medias transparentes en un tono celeste. El diseño jugó con superposiciones y texturas, logrando un efecto tan sofisticado como sensual. Por último, sumó unos zapatos claros de tiras finas que cerraron el look.

Jacinta, por su lado, eligió un conjunto de dos piezas en tonos celestes suaves, cuyo diseño presentó una estructura delicada, con detalles sutiles en el escote y una falda de caída vaporosa que acompañó la silueta. Fue un estilismo de aire soñador, casi acuático, que evocó una feminidad relajada y que inclusó puede llegar a recordar a la princesa Jasmín.