Zaira Nara brilló con un look imponente y usó el color de moda para el 2026

El blanco suave que será furor en 2026: Zaira Nara lo llevó primero y lo lució con un look de ensueño para la red carpet de los Premios Ídolo.

La modelo eligió una silueta sirena que redefinió la elegancia de alfombra roja.

En los Premios Ídolo, Zaira Nara apareció con una propuesta minimalista que terminó robándose todas las miradas, y se trató de un vestido largo en tono Cloud Dancer, ese blanco suave con matiz grisáceo que Pantone eligió para 2026.

El tono transmite calma, pureza y una especie de respiro frente a la saturación de estímulos que suele tener una alfombra roja. Pantone lo había definido como un blanco pensado para volver a lo esencial, y ella lo entendió a la perfección.

Su vestido tenía una silueta sirena impecable, con un strapless que incluía un bustier estructurado con líneas visibles de corsetería. A los laterales y la falda se sumaban cordones tipo corset que le estilizaron la figura y le dieron un toque sensual donde correspondía.

La apuesta monocromo potenció aún más el espíritu del look. El styling acompañó esa sutileza, y Zaira llevó joyería mínima que constó de un collar corto y un brillo que apenas asomaba. El pelo lo llevó suelto, con ondas amplias que equilibraban la fuerza del corset, logrando armonía.