El look relajado con el que Shakira saludó a sus fans

Así fue el look urbano y cómodo de Shakira durante su paso por Buenos Aires. Todos los detalles y fotos en la nota.

En plena ola de calor, Shakira salió a saludar a sus fans en la puerta del hotel donde se alojaba mientras se preparaba para su segundo show en Vélez. Era una tarde pesada, de esas en las que Buenos Aires parece moverse a media velocidad, pero la cantante colombiana apareció con una sonrisa fresca y ese carisma tan suyo.

Mientras firmaba una bandera, recibía regalos y posaba para fotos, dejó ver un look que sigue la estética que ha mostrado a lo largo de su gira, siendo esta práctica, urbana, y atravesada por una onda rockera.

Apostó por un top negro ajustado, un básico multitarea que le marcó la figura y funcionó sin necesidad de adornos, y lo combinó con jeans loose con roturas y detalles brillantes, un híbrido perfecto entre grunge y glam.

En cuanto a acccesorios, lució unos lentes XL negros, y llevó el pelo suelto con ondas naturales y un maquillaje casi imperceptible, manteniendo la frescura. Por último, la cadena plateada que colgaba del pantalón le dio el detalle final que cerró la ecuación.