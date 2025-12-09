Shakira deslumbró en Vélez con su show y rindió un conmovedor homenaje a Gustavo Cerati

Este lunes 8 de diciembre, Shakira abrió su ciclo de cinco conciertos en Argentina con una presentación en el Estadio José Amalfitani , más conocido como Vélez Sarsfield.

La artista hizo que el lugar se transformara en una verdadera celebración desde el primer momento. Shakira apareció caminando entre el público, avanzando por un vallado que la acercaba a los fanáticos mientras la emoción se sentía en cada grito y aplauso. La pasarela que conectaba el escenario principal con la zona VIP se elevó lentamente cuando ella llegó al centro, vestida de blanco, y lanzó al público sus anteojos de sol y su chaqueta.

"Estoy aquí, Argentina", dijo la cantante al subir al escenario, generando una ovación que mantuvo a todo el estadio al borde de sus asientos. La Huesera, La Fuerte y Girl Like Me, fueron algunos de los temas que interpretó la artista y que encendieron al público.

Entre canción y canción, Shakira se tomó un momento para hablarle a su audiencia, mostrando su cariño y la relación de décadas que mantiene con el país: "No saben qué alegría me da estar aquí en esta segunda vuelta. Gracias por permitírmelo. ¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina siento que estoy en casa? Serán los tantos años que venimos acompañándonos... Lo que tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y continúa... ¡Buenos Aires, esta noche y siempre somos uno!".

El espectáculo incluyó tanto sus hits recientes como clásicos de toda la vida, incluyendo Inevitable, Si te vas, Pies Descalzos, Ojos así y Antología, tema que compuso a los 17 años. También presentó canciones de sus últimas producciones y colaboraciones, como Chantaje en versión salsera y Te Felicito, mostrando su capacidad de reinventarse y mezclar géneros mientras mantenía la química con los coros y bailarines.

El momento más emotivo de la noche fue, sin dudas, Día Especial, colaboración con Gustavo Cerati. La voz y la imagen del músico aparecieron en las pantallas. "Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre", dijo Shakira antes de interpretar la canción, mientras la multitud celebraba con un clamor unánime: "Cerati, Cerati, Cerati".

Así fue el homenaje de Shakira a Gustavo Cerati (Créditos: X @fedeebongiorno)

Día Especial- Shakira En Argentina

Otro momento de nostalgia y romance llegó con Día de enero, dedicada a Antonio de la Rúa, y presentada con la advertencia: "Esta canción sabía que la estaban esperando para esta segunda vuelta. Acá está".

La artista sumó espectáculos visuales y musicales sorprendentes: versiones orquestales con la Orquesta Estable del Teatro Colón, la reinterpretación de Suerte con guiños a su herencia libanesa, y la transformación del estadio en un carnaval durante Waka Waka.

Shakira en Argentina 4 La cantante brilló en el escenario. RS Fotos.

Para el cierre del show, Shakira eligió Bzrp Music Sessions, Vol. 53, uno de los himnos de esta etapa de su vida. Bajó a las vallas para interactuar con los fans, abrazándolos y compartiendo el escenario, mientras una lluvia de billetes con su rostro caía sobre el público. "Gracias Buenos Aires... ¡Argentina te amo, para siempre!", gritó, la artista despidiéndose de la primera de sus tres noches en Vélez, con dos funciones más pendientes antes de continuar la gira hacia Córdoba y luego a Estados Unidos y México.