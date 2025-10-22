Shakira revive Pies Descalzos con una sorpresa que emociona a sus fans

Lo que prepara Shakira para celebrar los 30 años de Pies Descalzos. Une a Ed Sheeran y Beéle en una versión inesperada.

Shakira celebra tres décadas de Pies Descalzos y lo hace mirando hacia atrás con emoción y hacia adelante con nuevos sonidos. La cantante colombiana decidió rendir homenaje a su disco más querido con un relanzamiento especial que une generaciones.

Shakira sacude con buen pie En una entrevista con Variety, la artista recordó los días en que grababa aquel álbum que la lanzó a la fama. “Creo que mis recuerdos de Pies Descalzos están grabados con más claridad que los de Oral Fixation”, confesó. Aquel disco marcó el inicio de su identidad musical, con letras profundas y ritmos que fusionaban pop y raíces latinas en un estilo inconfundible.

shaki Hoy, tres décadas después, Shakira decide revisitar esa etapa desde otro punto de vista. Su trabajo con Ed Sheeran y Beéle para una nueva versión de Hips Don’t Lie refleja la mezcla entre experiencia y juventud. “Ed y yo llevamos años intercambiando ideas y finalmente logramos concretar dos proyectos juntos”, contó la artista. La combinación entre la guitarra acústica de Sheeran y la energía de Beéle da una nueva vida al clásico.