En Netflix: la película noventera que marcó a una generación
Baz Luhrmann creó una película que no envejece, porque se atrevió a romper las reglas. Netflix la revive.
Volver a verla hoy en Netflix es como viajar en el tiempo. Leonardo DiCaprio odiaba a su coprotagonista y aun así creó una película inolvidable. En Romeo + Julieta de 1996, él y Claire Danes dieron vida a los amantes más trágicos de la literatura. Pero fuera del set, su relación estaba llena de tensión. Ahora el clásico de los noventa revive en la plataforma.
Netflix y su pasión noventera
La película dirigida por Baz Luhrmann transformó el texto de Shakespeare en un espectáculo visual. En lugar de espadas, los personajes empuñaban armas modernas y usaban trajes con brillos, camisas floreadas y autos deportivos. La Verona renacentista se convirtió en una ciudad tropical y caótica, donde la tragedia hablaba en versos y disparos al mismo tiempo.
Te Podría Interesar
DiCaprio ya era una promesa del cine, y Claire Danes, una joven actriz con gran talento. Sin embargo, no se soportaban. Mientras él improvisaba y bromeaba durante las pausas, ella prefería concentrarse en silencio. Sus personalidades chocaban, y eso hizo que la química en pantalla tuviera una intensidad especial. Tal vez esa incomodidad ayudó a darle más verdad al drama de los amantes prohibidos.
A pesar de los roces, la película se volvió un símbolo de su época. Su estética exagerada, el montaje veloz y la mezcla de música pop con versos antiguos conquistaron a los adolescentes de los noventa. No fue un éxito tan grande como Titanic, pero se transformó en una cinta de culto. Los fans aún recuerdan esa fiesta de disfraces donde Romeo conoce a Julieta bajo un acuario lleno de luces.