En Netflix: la película noventera que marcó a una generación

Volver a verla hoy en Netflix es como viajar en el tiempo. Leonardo DiCaprio odiaba a su coprotagonista y aun así creó una película inolvidable. En Romeo + Julieta de 1996, él y Claire Danes dieron vida a los amantes más trágicos de la literatura. Pero fuera del set, su relación estaba llena de tensión. Ahora el clásico de los noventa revive en la plataforma.

Netflix y su pasión noventera La película dirigida por Baz Luhrmann transformó el texto de Shakespeare en un espectáculo visual. En lugar de espadas, los personajes empuñaban armas modernas y usaban trajes con brillos, camisas floreadas y autos deportivos. La Verona renacentista se convirtió en una ciudad tropical y caótica, donde la tragedia hablaba en versos y disparos al mismo tiempo.

harold-perrineau-leonardo-dicaprio- Netflix revive este clásico. DiCaprio ya era una promesa del cine, y Claire Danes, una joven actriz con gran talento. Sin embargo, no se soportaban. Mientras él improvisaba y bromeaba durante las pausas, ella prefería concentrarse en silencio. Sus personalidades chocaban, y eso hizo que la química en pantalla tuviera una intensidad especial. Tal vez esa incomodidad ayudó a darle más verdad al drama de los amantes prohibidos.