Lo que esconde la nueva película española de Netflix sobre el miedo

Esta película de Netflix recuerda lo que significó vivir en un país partido entre el miedo y la esperanza. Es cine con alma y con historia.

Netflix tiene esta película española que trae al presente la memoria. “Un fantasma en la batalla” narra la historia de una joven guardia civil que arriesga todo para infiltrarse en ETA, el grupo que marcó décadas de violencia en España. Es una película que mantiene el pulso acelerado y la atención fija hasta el último segundo.

Una película estremecedora El relato muestra dos vidas enfrentadas, pero unidas por el mismo destino trágico. La protagonista, una agente dispuesta a dejar su vida privada por la misión, se sumerge en la oscuridad del terrorismo para encontrar los escondites de armas y dinero. Al otro lado, una etarra huye de su propia culpa, separada de sus hijos y atrapada en una red de miedo y fanatismo.

netflix La película presenta a los personajes con mucha humanidad. Nadie sale limpio de esa guerra sin banderas claras. Los rostros de las protagonistas reflejan el desgaste moral de un país dividido entre el miedo, la obediencia y la necesidad de justicia. Es una historia que se siente real porque parte de heridas que todavía no cierran del todo.