Un drama en Netflix que atrapa al instante

Este drama coreano en Netflix revive una crisis y emociona con cada capítulo. Es nostálgica y encantadora.

La serie surcoreana “Typhoon Family” llegó a Netflix y atrapó a los espectadores desde su primer episodio. La historia transcurre durante la crisis financiera de 1997 y muestra cómo un hijo despreocupado hereda la empresa arruinada de su padre. De pronto, el drama cambia y debe pasar de ser un joven sin rumbo a convertirse en un jefe.

Un drama que enamora El personaje central, interpretado por Lee Junho, enfrenta retos que ponen a prueba su carácter y su capacidad de liderazgo. La actuación del actor se roba los elogios por transmitir tanto vulnerabilidad como fuerza en cada escena.

netflix Un drama que emociona. Esa mezcla de emociones hace que el público conecte con su lucha y vea reflejadas las dificultades de cualquier persona que intenta reinventarse ante circunstancias adversas.