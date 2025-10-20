La polémica serie que llevó al Pentágono a acusar a Netflix de agenda oculta
El cruce entre Netflix y el Pentágono refleja el poder del entretenimiento para abrir debates más allá de la pantalla.
El Pentágono criticó una producción de Netflix y abrió un nuevo capítulo en la llamada guerra cultural. El ataque se dirigió contra la serie “Boots”, o "Reclutas" que narra la historia de un joven gay en la Marina. El gobierno de Trump lanzó fuertes declaraciones contra la plataforma, acusándola de impulsar una agenda ideológica contraria a su visión del ejército.
El Pentágono dio su punto de vista
En un comunicado difundido por Entertainment Weekly, un vocero del Pentágono aseguró que la serie es “basura woke” y que el ejército bajo esa administración buscaba “restaurar el espíritu guerrero”. Según la declaración, la producción televisiva no refleja los estándares que quieren mantener en las fuerzas armadas y se convierte en un ejemplo de la supuesta intromisión de la cultura progresista en temas militares.
“Boots” está protagonizada por Miles Heizer y Vera Farmiga. La trama muestra las experiencias de un joven que enfrenta discriminación dentro de la Marina, mientras intenta construir su identidad y cumplir con sus obligaciones militares. Es un drama personal con un retrato social que, de inmediato, despertó pasiones encontradas en la política estadounidense.
El contexto de este enfrentamiento es una campaña del gobierno de Trump para limitar programas de diversidad e inclusión dentro del ejército. Para la administración republicana, este tipo de iniciativas debilitan la disciplina militar. Por eso, el lanzamiento de una serie que expone justamente la discriminación dentro de la Marina resultó un blanco perfecto para su discurso.