La polémica serie que llevó al Pentágono a acusar a Netflix de agenda oculta

El cruce entre Netflix y el Pentágono refleja el poder del entretenimiento para abrir debates más allá de la pantalla.

El Pentágono criticó una producción de Netflix y abrió un nuevo capítulo en la llamada guerra cultural. El ataque se dirigió contra la serie “Boots”, o "Reclutas" que narra la historia de un joven gay en la Marina. El gobierno de Trump lanzó fuertes declaraciones contra la plataforma, acusándola de impulsar una agenda ideológica contraria a su visión del ejército.

El Pentágono dio su punto de vista En un comunicado difundido por Entertainment Weekly, un vocero del Pentágono aseguró que la serie es “basura woke” y que el ejército bajo esa administración buscaba “restaurar el espíritu guerrero”. Según la declaración, la producción televisiva no refleja los estándares que quieren mantener en las fuerzas armadas y se convierte en un ejemplo de la supuesta intromisión de la cultura progresista en temas militares.

netflix El Pentágono sostiene una disputa ideológica. “Boots” está protagonizada por Miles Heizer y Vera Farmiga. La trama muestra las experiencias de un joven que enfrenta discriminación dentro de la Marina, mientras intenta construir su identidad y cumplir con sus obligaciones militares. Es un drama personal con un retrato social que, de inmediato, despertó pasiones encontradas en la política estadounidense.