Locura por Shakira en Córdoba: esperan 120 mil turistas y las plazas están agotadas

La provincia de Córdoba se prepara con una enorme expectativa para el próximo fin de semana, cuando Shakira desembarque en el Estadio Mario Alberto Kempes con dos shows de escala internacional y entradas prácticamente agotadas. “ Será el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba ”, anticipó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Darío Capitani confirmó que la hotelería de la capital ya está al 100% de reservas y que el efecto derrame alcanzará de lleno a Sierras Chicas, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y otras ciudades cercanas.

Según las proyecciones oficiales, entre los asistentes al show y sus acompañantes, unos 120 mil turistas visitarán la provincia durante el fin de semana.

El titular de la Agencia Córdoba Turismo detalló que la magnitud del evento “no sólo se mide por la envergadura de Shakira, sino por el movimiento económico que genera en hotelería, gastronomía y comercios”. Agregó que la productora ya estimó un impacto económico superior a los 55 millones de dólares , cifra que será monitoreada y medida en detalle por el organismo provincial.

“Este es el tipo de agenda que queremos para Córdoba: grandes eventos deportivos, artísticos y culturales que generan desarrollo y nos posicionan a nivel nacional e internacional”, afirmó Capitani.

Expectativas para el verano

En relación con la temporada que está por comenzar, Capitani aseguró que el escenario es “muy alentador” y que las previsiones indican que superará a la temporada anterior.

Entre los factores que impulsan este optimismo, mencionó dos productos turísticos nuevos. Uno de ellos es la Ruta del Motorhome, presentada en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que convierte a Córdoba en la primera provincia del país en ofrecer servicios integrales para rodanteros.

El segundo fue lanzado el fin de semana pasado y se llama Circuito Lagos y Lagunas de Córdoba. Fue lanzado en Almafuerte el sábado pasado y busca capitalizar el potencial de playas, costas y actividades acuáticas para diciembre y la previa del verano.

“Ambos productos tuvieron una recepción excelente y suman diversidad a la oferta provincial”, subrayó.

Tierra de fiestas y festivales

Además, Capitani remarcó que el verano cordobés vuelve a consolidarse como uno de los calendarios culturales más intensos del país.

“Córdoba tendrá más de 100 festivales durante la temporada, desde grandes eventos hasta propuestas locales que llenan cada rincón de la provincia”, señaló.

Esto incluye festivales tradicionales, música, gastronomía, doma, folclore, humor y propuestas familiares que atraen tanto a visitantes nacionales como a quienes suelen viajar al exterior y eligen permanecer en el país durante el verano.

Una única actividad fue suspendida por el virus que afecta a caballos en el Festival de Jesús María Foto: Gobierno de Córdoba

Además, el presidente de la Agencia destacó el rol de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, considerada “un epicentro de convocatoria turística”.

Con shows internacionales de alto impacto, un calendario de festivales sin precedentes, nuevos productos turísticos y una ocupación hotelera ya al límite, Córdoba se encamina hacia la temporada con mucha expectativa.