Córdoba activa su Ruta del Motorhome: ya habilitó diez puntos de asistencia gratuitos

Córdoba dio esta semana un paso inédito en el país con la habilitación de los primeros diez puntos de asistencia de la Ruta del Motorhome , el corredor turístico que posiciona a la provincia como pionera en infraestructura diseñada especialmente para viajeros en este tipo de vehículos, campers y casas rodantes.

La iniciativa se integra a la estrategia provincial para fortalecer el turismo en movimiento y atraer a un segmento que crece cada temporada.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que se trata de “una apuesta estratégica para abrir nuevas formas de recorrer la provincia”, con servicios seguros y gratuitos que permiten dinamizar economías locales. Los puntos inaugurados incluyen agua potable, carga y descarga de aguas, y espacios señalizados para asegurar una experiencia cómoda y estandarizada.

El proyecto no surge aislado: es parte del lanzamiento de la temporada 2025/2026, que se realizó semanas atrás donde se puso el foco en este nuevo producto turístico que unirá a más de 20 localidades cordobesas mediante un corredor integral de servicios para viajeros itinerantes.

Capitani explicó que la Ruta del Motorhome responde a “una demanda concreta de un público que necesitaba infraestructura específica ”. Por eso se diseñó un trazado que incorpora servicios de calidad en 22 municipios, con prestaciones que incluyen agua, electricidad, internet, iluminación y espacios acondicionados.

Aun en un contexto económico desafiante, señaló que Córdoba con este nuevo producto turístico busca sostener su liderazgo turístico con innovación y una mirada federal.

ruta del motorhome (5)

Los primeros diez puntos activos

Los centros de asistencia inaugurados dentro del corredor se distribuyen de manera estratégica en distintas regiones:

Almafuerte – Complejo Piedras Moras

Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

Salsacate – Camping Municipal

Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos

Villa Tulumba – Balneario Municipal

Serrezuela – Polideportivo Municipal

Achiras – Oficina de Turismo

Los Reartes – Camping Motorhome “Las Acacias”

Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

La Granja – Camping La Toma

Cada punto es gratuito y forma parte de un trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios y el sector privado.

Con la Ruta del Motorhome ya en marcha, una fuerte inversión en conectividad y una agenda de más de 400 festivales, Córdoba se prepara para un verano que promete marcar un nuevo récord.