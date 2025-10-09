Cómo será la Ruta del Motorhome: la llamativa propuesta turística para este verano

Córdoba presentó oficialmente su temporada 2025/2026 en un multitudinario acto realizado anoche en el Parque del Chateau, encabezado por el gobernador Martín Llaryora. Durante la presentación, se hizo hincapié en un nuevo producto turístico que se pondrá en marcha este verano : la Ruta del Motorhome .

En diálogo con MDZ, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que esta propuesta inédita: un circuito provincial que recorre más de 20 localidades y que busca consolidar a la provincia como la primera del país en desarrollar una red integral de servicios para el turismo itinerante.

“La Ruta del Motorhome surge de una necesidad concreta de un segmento que venía creciendo y demandando infraestructura específica. Por eso diseñamos un recorrido con servicios de calidad en 22 municipios, con puntos de agua potable, energía eléctrica, descarga de aguas grises, internet e iluminación. Es un producto ciento por ciento cordobés, pensado para fortalecer el turismo en movimiento y seguir generando desarrollo local”, subrayó Capitani.

El titular de la Agencia Córdoba Turismo remarcó que este nuevo producto “refleja el espíritu innovador de Córdoba”, y que la provincia “ sigue apostando al turismo como decisión estratégica, con inversión, conectividad y trabajo conjunto entre el sector público y privado ”.

Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora reforzó la importancia de la infraestructura como base del crecimiento turístico para la provincia de Córdoba, y se diferenció de la gestión nacional en cuanto a la visión de la obra pública.

“Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. La infraestructura, vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, convierte a Córdoba en un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo. Vamos a seguir invirtiendo en rutas, aeropuertos y productos turísticos, porque esta actividad es motor de empleo y progreso para las familias cordobesas”.

El mandatario provincial destacó además que Córdoba es hoy el primer destino "turístico doméstico" de la Argentina, gracias al trabajo conjunto con intendentes, comunas, cámaras empresarias y emprendedores.

presentacion de la temporada

En la misma línea, Capitani agregó: “Aun en un contexto económico complejo, la Provincia está decidida a sostener su liderazgo turístico con innovación y con una mirada federal. Tenemos 14 destinos aéreos nacionales y 10 internacionales, más de 400 fiestas a lo largo del año y una gran red de conectividad terrestre que nos permite llegar a cada rincón”.

El Cucú, embajador del verano cordobés

En el acto se destacó la actuación de Willy Magia, ganador del premio Carlos de Oro 2025 junto a su colega el mago Mattus. Posteriormente, sobrevinieron los discursos del presidente de la Agencia Córdoba Turismo y del gobernador Llaryora, para dar paso a la nueva campaña de promoción del verano, que tiene un protagonista entrañable: el Cucú de Villa Carlos Paz, que por primera vez en 67 años “sale de vacaciones” para recorrer los paisajes y experiencias de la provincia.

“Es maravilloso mostrar lo que significa Córdoba a través del Cucú, un personaje que despierta ternura, identidad y orgullo. Representa el sentimiento de todos los cordobeses”, destacaron desde la Agencia Córdoba Turismo.

presentacion de la temporada2

El universo comunicacional se completa con “Cucú and Friends”, una serie de personajes digitales que llevarán el espíritu del verano cordobés a distintas plataformas y redes sociales.

Con más de 400 fiestas y festivales, una red de conectividad aérea y terrestre consolidada y nuevos productos turísticos en marcha como la Ruta del Motorhome y la ampliación del Camino de Brochero, Córdoba se prepara para una temporada que promete marcar un nuevo récord de visitantes.

“Estamos seguros de que tenemos un buen camino y una gran manera de fortalecer esta patria cordobesa”, concluyó Capitani.