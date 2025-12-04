El regreso del sexo sin protección: una moda que expone el fracaso cultural en torno al cuidado

Algo que habíamos logrado controlar vuelve como una lamentable “moda” entre adolescentes: no usar preservativo . Y con ese abandono del cuidado resurgen las infecciones de transmisión sexual ( ITS ). Pese a que la educación sexual en Argentina ayudó a visibilizar abusos, acompañar identidades y sacar la sexualidad del tabú, lo que parecía uno de sus objetivos centrales —la prevención— vuelve a demostrar que nunca es suficiente.

Expresiones como “a pelo”, “a peluche”, “a pela papa” o “sin pasamontañas y con el joystick directo” circulan en redes: se comparten anécdotas de sexo sin protección como si fueran hazañas. Según una encuesta de AHF, solo el 17 % de adolescentes y jóvenes en Argentina usa preservativo “siempre”.

El resultado es evidente: las ITS —como la sífilis—, consideradas bajo control, vuelven a crecer alarmantemente.

En los últimos meses, los datos del sistema de salud encendieron alarmas. Una infección curable desde hace décadas, la sífilis, se dispara con cifras inéditas:

Entre 2015 y 2019 los casos se triplicaron. Hubo una pausa durante la pandemia, pero desde 2022 el ascenso es sostenido. Hoy es la ITS de mayor crecimiento en el país .

Qué es la sífilis y por qué preocupa tanto

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por sexo sin protección —vaginal, anal u oral— y también puede pasar de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Es tratable con antibióticos, pero si no se detecta puede avanzar en etapas que afectan sistema nervioso, corazón, órganos internos y embarazos. Y su aumento no es aislado: forma parte de un repunte general de las ITS que revela una falla cultural, educativa y sanitaria.

Quiénes se están infectando

Del total reportado en 2025:

76 % corresponde a personas entre 15 y 39 años .

corresponde a personas entre . Los grupos más afectados: 20–24 y 25–29 años .

y . Mayor prevalencia en mujeres jóvenes .

. El aumento se ve en todo el país, con mayor concentración en el Centro, incluida Córdoba.

Y un dato clave:

El 80 % de quienes fueron diagnosticados con ITS no usaba preservativo en forma consistente.

Por qué los jóvenes vuelven a tener sexo sin protección

Especialistas relacionan esta tendencia con:

Menor percepción del riesgo

Relajación de campañas de prevención

Normalización del sexo casual sin cuidados

Creencia de que “si me contagio, me curo”

Falla en educación sexual integral

Influencia de redes y tendencias que celebran el sexo sin protección

¿Cómo se previene?

La sífilis —como la mayoría de las ITS— es totalmente prevenible:

Uso de preservativo siempre

siempre Educación sexual integral

Tests de ITS periódicos

Controles prenatales con test de sífilis

Tratamiento inmediato ante diagnóstico

La prevención no puede quedar solo en lo individual: hacen falta políticas públicas, campañas sostenidas, preservativos disponibles y una mirada social que desestigmatice cuidarse.

La mirada clínica: nadie elige contagiarse

Como sexólogo veo cada día que la desinformación y el “no cuidarse” no son decisiones libres, sino elecciones sin herramientas. Nadie quiere contagiarse una ITS: lo que elegimos es desde qué nivel de conciencia nos vinculamos.

La sexualidad no es algo que simplemente sucede: es un lenguaje que nos conecta y también nos expone. Cuidarse no es miedo; es responsabilidad.

El verdadero placer es el que se puede repetir sin miedo

La sífilis —y otras ITS— nos recuerda que cuando dejamos de hablar de sexualidad, las consecuencias hablan solas. No alcanza con tratamientos o preservativos disponibles: necesitamos una cultura del cuidado.

Siempre digo en el consultorio: el mejor sexo no es el improvisado, sino el que se vive con libertad, placer y protección. Cuidarse no quita magia; la hace sostenible. El verdadero placer es el que puede repetirse sin miedo.

Mauricio J. Strugo – Lic. en Psicología (MN 41436). Sexólogo Clínico. Autor del Podcast HDP: Hora de Pensar. Instagram: @elpsicologoysexologo.