El regreso del sexo sin protección: una moda que expone el fracaso cultural en torno al cuidado
El abandono del preservativo entre adolescentes y jóvenes en Argentina impulsa un aumento abrupto de ITS, con la sífilis alcanzando cifras inéditas y revelando fallas de prevención.
Algo que habíamos logrado controlar vuelve como una lamentable “moda” entre adolescentes: no usar preservativo. Y con ese abandono del cuidado resurgen las infecciones de transmisión sexual ( ITS). Pese a que la educación sexual en Argentina ayudó a visibilizar abusos, acompañar identidades y sacar la sexualidad del tabú, lo que parecía uno de sus objetivos centrales —la prevención— vuelve a demostrar que nunca es suficiente.
“A pelo”, “sin pasamontañas”: el nuevo lenguaje del riesgo
Expresiones como “a pelo”, “a peluche”, “a pela papa” o “sin pasamontañas y con el joystick directo” circulan en redes: se comparten anécdotas de sexo sin protección como si fueran hazañas. Según una encuesta de AHF, solo el 17 % de adolescentes y jóvenes en Argentina usa preservativo “siempre”.
El resultado es evidente: las ITS —como la sífilis—, consideradas bajo control, vuelven a crecer alarmantemente.
Un rebrote que no se veía en décadas
En los últimos meses, los datos del sistema de salud encendieron alarmas. Una infección curable desde hace décadas, la sífilis, se dispara con cifras inéditas:
- 2024: 36.917 casos (cifra récord).
- 2025 (44 semanas): 36.702 casos, casi igualando todo 2024.
Entre 2015 y 2019 los casos se triplicaron. Hubo una pausa durante la pandemia, pero desde 2022 el ascenso es sostenido. Hoy es la ITS de mayor crecimiento en el país.
Qué es la sífilis y por qué preocupa tanto
La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por sexo sin protección —vaginal, anal u oral— y también puede pasar de madre a hijo durante el embarazo o el parto.
Es tratable con antibióticos, pero si no se detecta puede avanzar en etapas que afectan sistema nervioso, corazón, órganos internos y embarazos. Y su aumento no es aislado: forma parte de un repunte general de las ITS que revela una falla cultural, educativa y sanitaria.
Quiénes se están infectando
Del total reportado en 2025:
- 76 % corresponde a personas entre 15 y 39 años.
- Los grupos más afectados: 20–24 y 25–29 años.
- Mayor prevalencia en mujeres jóvenes.
- El aumento se ve en todo el país, con mayor concentración en el Centro, incluida Córdoba.
Y un dato clave:
El 80 % de quienes fueron diagnosticados con ITS no usaba preservativo en forma consistente.
Por qué los jóvenes vuelven a tener sexo sin protección
Especialistas relacionan esta tendencia con:
- Menor percepción del riesgo
- Relajación de campañas de prevención
- Normalización del sexo casual sin cuidados
- Creencia de que “si me contagio, me curo”
- Falla en educación sexual integral
- Influencia de redes y tendencias que celebran el sexo sin protección
¿Cómo se previene?
La sífilis —como la mayoría de las ITS— es totalmente prevenible:
- Uso de preservativo siempre
- Educación sexual integral
- Tests de ITS periódicos
- Controles prenatales con test de sífilis
- Tratamiento inmediato ante diagnóstico
La prevención no puede quedar solo en lo individual: hacen falta políticas públicas, campañas sostenidas, preservativos disponibles y una mirada social que desestigmatice cuidarse.
La mirada clínica: nadie elige contagiarse
Como sexólogo veo cada día que la desinformación y el “no cuidarse” no son decisiones libres, sino elecciones sin herramientas. Nadie quiere contagiarse una ITS: lo que elegimos es desde qué nivel de conciencia nos vinculamos.
La sexualidad no es algo que simplemente sucede: es un lenguaje que nos conecta y también nos expone. Cuidarse no es miedo; es responsabilidad.
El verdadero placer es el que se puede repetir sin miedo
La sífilis —y otras ITS— nos recuerda que cuando dejamos de hablar de sexualidad, las consecuencias hablan solas. No alcanza con tratamientos o preservativos disponibles: necesitamos una cultura del cuidado.
Siempre digo en el consultorio: el mejor sexo no es el improvisado, sino el que se vive con libertad, placer y protección. Cuidarse no quita magia; la hace sostenible. El verdadero placer es el que puede repetirse sin miedo.
Mauricio J. Strugo – Lic. en Psicología (MN 41436). Sexólogo Clínico. Autor del Podcast HDP: Hora de Pensar. Instagram: @elpsicologoysexologo.