De no creer: Mariana Brey desató una polémica al afirmar que Shakira le copió a Javier Milei

Shakira se encuentra en Argentina en el marco del fin de su tour Las Mujeres Ya No Lloran. El primer show de la cantante se realizó este lunes 8 de diciembre, el segundo recital el martes 9 y este jueves 11 se llevará a cabo el tercer concierto en Buenos Aires. Mientras que el domingo 14 y lunes 15, la artista se presentará en el Estadio Alberto Kempes de Córdoba.

Los shows que Shakira dio hasta ahora en nuestro país dejaron varios momentos que rápidamente se viralizaron en las redes, desde su homenaje a Gustavo Cerati hasta la emotiva interpretación de Acróstico junto a sus hijos.

En medio de ese clima, una intervención inesperada de Mariana Brey dejó descolocado a Ángel de Brito durante Ángel responde, el ciclo que conduce en Bondi Live. Todo ocurrió mientras analizaban la imponente entrada de la cantante al escenario, acompañada por un extenso grupo de personas, una imagen que se viralizó en las redes.

Según la panelista, ese tipo de presentación ya había sido utilizada por Javier Milei en uno de sus actos recientes, un comentario que no pasó inadvertido para los seguidores de la artista ni para los espectadores del streaming.

"La caminata de la loba, esta que tuvo tanta repercusión, que era una caminata con 100 personas", arrancó Brey su análisis del tema. Ahí el conductor observó: "Son 100, la verdad yo es la primera vez que veo que un artista entre así con la gente".

Pero Brey fue más allá y lanzó una comparación que sorprendió en vivo: "Disculpame que te diga, pero Shakira lo copió a Milei". "Milei hizo la caminata, no sé si a la luna o a donde, pero de verdad en el Movistar Arena, lo hizo con las Fuerzas del Cielo", argumentó la periodista.

"Se lo copió Milei a Shakira", marcó Ángel de Brito. Y la panelista afirmó basándose en aquel show del presidente a principios de octubre donde cantó varios temas: "Si Milei lo hizo antes de Shakira".

Para evitar que la discusión escalara, el conductor cerró el tema con humor: "No quiero entrar en una guerra entre lobitas y libertarios".