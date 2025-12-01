Marley dio el batacazo en el rating y le ganó a El Trece de forma notable: el gran número que logró

El conductor de Por El Mundo remontó fuertemente los números de audiencia con Shakira como la invitada estelar.

La batalla por el liderato del rating sigue muy activa en la televisión y los canales principales que luchan son Telefe y El Trece. El canal de la familia apostó fuertemente y entrevistó de forma exclusiva a Shakira en Por el Mundo, el clásico programa de Marley, mientras que su competencia hizo debutar Las Chicas de la Culpa, nuevo ciclo.

La cantante fue anunciada como artista exclusiva de Telefe y, en el marco de lo que será su show en Buenos Aires, el conductor charló de forma íntima con ella. El programa logró capitalizar de una positiva manera esta oportunidad y dio un gran batacazo en el rating.

El ciclo de Marley lideró rápidamente el prime time y a las 21:20 horas ya se posicionó arriba de El Trece, logrando 6.5 puntos de rating contra los 5.7 puntos que obtuvieron Las Chicas de la Culpa, quienes tenían a Adrián Suar como primer invitado.

Marley dio el batacazo en el rating y le ganó a El Trece Captura de pantalla 2025-12-01 074943 Marley remontó el rating con la entrevista a Shakira. Foto: captura de pantalla X / @PlusRating Con el pasar de las horas, los números fueron favoreciendo cada vez más a Marley y a Telefe. Cerca de las 22:00 horas, el conductor se posicionó en 6.9 puntos y el rating general fue uno de los más altos, logrando un pico de 9.9 puntos de rating.