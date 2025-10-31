Marley debutó en MasterChef Celebrity: así le fue en el rating

El famoso conductor llegó a las cocinas de MasterChef este jueves, en reemplazo de Maxi López. ¿Cómo le fue en materia de rating?

Marley fue el famoso elegido para reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity. El reconocido conductor ingresó al reality culinario este jueves y cuando vio al jurado, expresó muy picante: "Vamos a probar... los conozco a ellos también, así que cuidadito".

El presentador ocupó el lugar del exfutbolista, ya que se tuvo que tomar unos días para ir a acompañar a Daniela Christiansson, su pareja, quien atraviesa su segundo embarazo.

Así fue el debut de Marley en MasterChef Celebrity Marley Debutó En MasterChef Celebrity Como Participante Cabe destacar que esta es la primera vez que Marley es participante en un reality, ya que, la mayoría de las veces, ha sido el conductor de los mismos.

El conductor tuvo un debut destacado en el reality de cocina: recibió elogios del jurado y se ubicó entre los mejores del programa, evitando la próxima gala de eliminación.

Marley en MasterChef Celebrity 2 El conductor se destacó en las cocinas del programa. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. En cuanto al rating: la primera parte del programa marcó 12,7 puntos, mientras que la segunda, 9,8 puntos. Nuevamente, la propuesta fue lo más visto del día. Aunque, cabe destacar que esta semana, el mejor número lo realizó el martes 28 de octubre con la Gala de Eliminación, que alcanzó los 13,9 puntos de rating.