La conductora de Telefe no tuvo filtros a la hora de hablar sobre la receta de su expareja.

La empresaria no le dejó pasar un detalle de la receta. Foto: capturas de video/ Telefe.

MasterChef Celebrity volvió con todo a la pantalla de Telefe y el condimento extra lo puso la presencia de Maxi López, exmarido de Wanda Nara. Desde que comenzó el programa, la conductora y el exfutbolista muestran que se llevan muy bien y se lanzan picantes indirectas en vivo frente al reconocido jurado.

Este martes por la noche, se vivió una nueva gala de eliminación que dejó fuera del certamen al periodista Esteban Mirol debido a que no convenció su plato. De esta manera, el programa suma su segundo eliminado y los jurados están cada vez más exigentes con los participantes.

Antes de dar a conocer que Mirol era el nuevo eliminado, Wanda Nara protagonizó un nuevo cruce con su expareja luego de que le presentó su plato al jurado: "Le puse Satay de primavera. Me gusta la cocina oriental". Luego, Maxi López agregó que su receta contenía una salsa con manteca de maní.

El picante comentario de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity ¡Filosa! El picante comentario de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity "Muda, yo lo desconozco... Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí", expresó Wanda Nara tras las declaraciones del padre de sus hijos. La reacción del exjugador fue sorpresiva, ya que no esperaba el comentario de la conductora.