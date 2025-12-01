El presente de Virginia da Cunha: la inesperada renuncia en Bandana y un incipiente romance mendocino

Virginia da Cunha tiene 44 años y hace cinco encontró un nuevo significado para su vida, lejos del ruido de Buenos Aires. En una reciente entrevista con Pía Shaw, la integrante de Bandana rompió el silencio sobre las múltiples aristas de su presente: desde la conexión espiritual que halló en la montaña hasta el regreso agridulce del mítico grupo pop.

La pandemia transformó lo que iba a ser un viaje breve para conocer a alguien en una estadía de siete meses en el hotel ecológico La Galeana , en Chacras de Coria. Aquella experiencia de aislamiento en la naturaleza fue un punto de inflexión: Virginia encontró su rincón de paz y luz en la tierra de Cuyo, decidiendo radicarse allí para crecer tanto musical como emocionalmente.

Si bien aquella travesía inicial le permitió abrir su corazón con un empresario mendocino, esa relación eventualmente llegó a su fin. Sin embargo, el destino tenía otro plan para ella en la provincia. La "rubia de Bandana" volvió a apostar al amor, esta vez de la mano de Samir Jaliff , un joven DJ local.

Lejos de esconderse, Virginia muestra abiertamente su felicidad. A través de historias de Instagram y postales de su vida cotidiana, se la ve radiante junto a Jaliff , compartiendo la pasión por la música y el estilo de vida relajado que ambos cultivan.

Pero la paz mendocina de Virginia se ve interrumpida por la turbulencia que rodea a Bandana . El regreso del grupo fue todo un acontecimiento, marcado por los polémicos sucesos personales de Lourdes Fernández con su expareja. A pesar de los conflictos, el cuarteto logró verse las caras finalmente el pasado domingo 23 de noviembre , en un reencuentro que prometía sanar heridas.

Sin embargo, la alegría duró poco. Tras esa reunión, la agrupación sufrió un golpe devastador con la renuncia indeclinable de Lissa Vera, quien decidió dar un paso al costado en medio de las tensiones internas.

Lissa Vera.jpg Lissa Vera. Créditos: Captura de pantalla

Como si el panorama no fuera lo suficientemente complejo, la salud también jugó una mala pasada: Lourdes Fernández debió ser sometida a una histerectomía de urgencia, sumando preocupación al entorno del grupo. Hoy, Virginia intenta mantener el equilibrio entre su vida zen en Mendoza y el torbellino mediático de una vuelta que, por ahora, parece estar llena de obstáculos.

¿Qué ocurrirá con Bandana en 2026?

image Bandana. Créditos: Instagram

La DJ explicó que los problemas con la Vera venían de antes: "Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Y nosotras nos fuimos adaptando muchas veces a sus ‘no’ y a sus límites, algunas veces entendiéndolos y otras, no".

Pese a la sorpresiva decisión, Da Cunha mantiene la esperanza de un cambio: "Todo puede cambiar, yo estoy siempre esperando que vuelva porque esto es algo personal, que ya va a resolver y va a entender que esto se merece disfrutarlo".

La banda parece tener planes de continuidad. Santiago Sposato, reveló nuevos detalles sobre la gestión del grupo: "Me confirman que en 2026 ya estaría el nuevo representante, están todos de acuerdo, pero Lissa parece que no". El periodista también deslizó la posibilidad de que continúen como trío: "No descarten que sigan las tres (Virginia, Valeria y Lourdes)".

De hecho, hay planes a corto plazo. El nuevo mánager, Tommy Muñoz, le confirmó al periodista que las tres integrantes restantes "Quieren trabajar el verano". Sposato agregó que, de continuar así, "No sería más Bandana, pero ellas tres quieren continuar". Muñoz también aseguró shows en el Gran Rex y la presencia de figuras invitadas.