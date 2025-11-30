Virginia da Cunha y su fuerte experiencia en Mendoza: el viaje que terminó cambiando su vida para siempre

La integrante de Bandana abrió su corazón y expresó cómo ocurrió su giro radical de vida en la provincia, donde en aquel entonces, también encontró el amor.

Virginia da Cunha, famosa por ser vocalista del grupo pop Bandana, dejó Buenos Aires hace cinco años para vivir en Mendoza. En una entrevista reciente con Pía Shaw, la cantante contó a corazón abierto como un simple viaje a la provincia durante la pandemia fue clave para abrir su cabeza.

En marzo de 2020, cuando decretaron el aislamiento social, la cantante relató que había llegado a Mendoza por un show y un amor. Al ver que en Buenos Aires todo "estaba muy caótico", prefirió quedarse en la provincia. En aquel entonces, la rubia cambió su pasaje de regreso para el 18 de marzo, un día después de decretarse la cuarentena, por lo que quedó varada en el famoso hotel La Galeana, un lugar de alojamiento ecológico en Chacras de Coria.

La confesión de la Bandana sobre Mendoza Embed - Virginia Da Cunha Reveló Su Fuerte Experiencia En Mendoza Y Cómo Un Viaje Terminó Cambiándole La Vida "Conozco un mendocino que en la segunda visita que le hago, me quedo varada en Chacras de Coria, iba como DJ a trabajar. Cambio el pasaje, lo tenía para volver un 16 de marzo y lo cambio para el 18", inicia la anécdota, da Cunha.

"El 17 dictan el confinamiento, fue el último día que salían de los aviones, y por intuición hice ese cambio. Me quedé del lado de la montaña siete meses hasta poder volver, con alguien que conocí en convivencia y en confinamiento, lo cual fue un gran desafío", expresó Virginia sobre quien fue su pareja, Alejandro Malgor.

image Virginia da Cunha en La Galeana. Créditos: Instagram Luego, relató como fue la primera etapa de aquella experiencia: "No fue muy cómodo, pero por otro lado estaba en un lugar natural, todo un hotel boutique a disposición, donde yo podía correr, hacer yoga, dormir profundo, tenía la cava de vinos, las heladeras llenas. Era medio Disney".